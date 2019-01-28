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彭政閔30日將開記者會 可能打完今年就退休

最新更新：2019/01/29 07:40
中信兄弟球團30日將舉辦記者會，由中信兄弟球團及彭政閔（圖）公布相關訊息，外傳應為宣布今年打完就退休。（中央社檔案照片）
中信兄弟球團30日將舉辦記者會，由中信兄弟球團及彭政閔（圖）公布相關訊息，外傳應為宣布今年打完就退休。（中央社檔案照片）

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中信兄弟今天發出採訪通知，指出30日即將舉辦記者會，沒有提到確切內容，僅說會公布與彭政閔相關訊息，據了解，應會公布他打完這個球季之後，就高掛球鞋。

中信兄弟於21日開訓時公布，與彭政閔續簽1+4年約，續約1年球員約，月薪維持70萬元，先前簽署的4年教練約延續。中信兄弟球團也於今天晚間發採訪通知，指出30日將舉辦記者會，由中信兄弟球團及彭政閔公佈相關訊息，外傳應為宣布今年打完就退休。

彭政閔從2001年加入中華職棒，至今已邁入生涯第19年，累積1708場出賽、1957支安打、190支全壘打，打擊率0.334。目前彭政閔多項數據都僅次於張泰山，且他累積得分1061分，僅差一點就能破張泰山的1075分，今年可望達成；另外也有機會達成2000安、200轟里程碑。

2016年初陳金鋒也曾在電視節目上宣布，該年是他最後一年當球員，因此當時Lamigo桃猿策劃了整年活動，最終於2016年9月18日舉辦引退儀式。彭政閔與中信兄弟球團是否會採用這樣的形式，30日記者會即會公布。（編輯：林治平）1080128

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