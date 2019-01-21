彭政閔續當1年球員 盼達成2千安2百轟

中信兄弟彭政閔今年續簽1+4年約，意即一年球員約及4年教練約，現在他離2000安、200轟已經不遠，彭政閔表示，希望今年兩種紀錄都能達成。中央社記者張新偉攝 108年1月21日

（中央社記者楊啟芳屏東21日電）中信兄弟彭政閔今年續簽1+4年約，包含1年球員約及4年教練約，現在他離2000安、200轟已經不遠，彭政閔表示，希望今年2種紀錄都能達成，會盡力調整自己狀況。

中信兄弟與彭政閔續簽1+4年約，包含1年球員約，月薪維持70萬，先前簽署的4年教練約也延續。目前已經40歲的他，面對職棒競爭，彭政閔說：「以我的年紀，用分配工作去詮釋這樣的問題，會比較恰當一點，因為這樣才能夠讓球員有更好的休息，用更好狀態去面對比賽。」

今年是彭政閔球員生涯第19年，目前得分1061分，僅差一點就能破張泰山的1075分，締造「恰恰障礙」。彭政閔說：「泰山能夠達到這個紀錄也不容易，如果今年能更快突破，我會盡力去努力。」他也指出，能夠創造更多障礙和紀錄，讓後輩去追求，是所有球員想要的目標。

另外彭政閔目前累積1957支安打、190支全壘打，本季有機會達成2000安、200轟紀錄，中華職棒僅張泰山達成這個里程碑，安打2134支、全壘打289支。彭政閔認為，兩個紀錄相較起來，200轟較難達成，因為已經5年沒有單季10轟。但他說：「希望2000安、200轟都能達成，紀錄愈來愈接近了，我想這對自己會是挑戰，也會盡力去調整。」

新球季如果狀況允許，彭政閔仍想下場守備，並以一壘為主，他開玩笑說：「我是滿想守游擊的。」不過他坦言，去年出賽108場，到球季後段有點影響到體力，他表示，「調適變成非常大的課題，自己要懂得去調整，下場時怎麼把握、把自己工作做好，這才是最重要的。」（編輯：黃于）1080121

中信兄弟與彭政閔續簽1+4年約，包含一年球員約，月薪維持新台幣70萬，先前簽署的4年教練約也延續。中央社記者張新偉攝 108年1月21日