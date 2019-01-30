彭政閔：打完今年球季就退休[影]

（中央社記者楊啟芳台北30日電）在中華職棒連霸14年人氣王的中信兄弟球星彭政閔，今天召開記者會，宣布今年球季打完即將要退休，結束長達19年的職業生涯。以下為彭政閔說明全文：

今天開這個記者會，是要告訴大家自己規劃的方向，中華職棒走到今年已到30年，很榮幸自己參與了19年，過程中有很多喜怒哀樂，經歷過職棒最低潮、最巔峰的時期，這樣起伏多次的情況，經過兩聯盟合併、球隊易主，很多隊友也都一一離開，很慶幸自己可以打到現在。

非常感謝中信兄弟球團給我這個舞台，也感謝球團的肯定，幫我辦了這麼盛大的記者會。今年球季結束後，我將卸下球員身分，往後日子我會繼續鑽研自己的專業，把自己所學奉獻給愛棒球的球員和球迷們。（編輯：卞金峰）1080130

中信兄弟2016年6月在台中洲際球場7比5擊敗義大犀牛，奪中華職棒2016年上半季冠軍。圖為彭政閔（中）受訪時候被潑香檳、啤酒慶祝。（中央社檔案照片）

中華職棒2010年在新莊舉行統一獅迎戰兄弟象，賽前兄弟象「恰恰」彭政閔的親友團送上鮮花，慶賀彭政閔（左3）日前完成千安紀錄。（中央社檔案照片）