總統談台灣經貿開放成果 佛訥允助台美洽簽FTA

總統蔡英文（右）31日在總統府接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）（左），蔡總統表示，很高興她就任總統兩年多來，能夠常接待佛訥博士，光是去年就見面兩次，可見佛訥真的是台灣的好朋友。中央社記者鄭傑文攝 108年1月31日

（中央社記者溫貴香台北31日電）總統蔡英文今天接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥，說明政府為打造一個經濟更開放、貿易更自由的台灣所做的努力與成果，也將持續深化民主、健全法治；佛訥則提到將協助推動台美洽簽自由貿易協定，這對雙方都有利。

佛訥（Edwin J. Feulner, Jr.）今天下午將參與中華經濟研究院針對「2019經濟自由度指數」報告（2019 Index of Economic Freedom）的研討會，蔡總統表示，今年台灣經濟自由度在全球180個經濟體中排名第10名，比去年進步3名，在亞太地區排名第5，這是2008年以來最好的成績。

佛訥說，今年是台灣歷年表現最好的一年，在全球排名第10，甚至比美國排名更前面。

佛訥也表示，此行將會提到今年是「台灣關係法」40周年，他會持續敦促他的美國友人推動台美洽簽自由貿易協定，這對雙方都有利，除了能強化雙邊關係，也能夠進一步加強經濟上連結。

蔡總統上午接見佛訥博士，除表達歡迎之外，總統表示，佛訥是她認識很久的朋友，從1970年代以來，佛納到台灣的次數高達170多次，很高興她就任總統兩年多來，能夠常常跟佛納見面，光是去年就見面兩次，可見佛訥真的是台灣的好朋友。

總統說，打造一個經濟更開放、貿易更自由的台灣是她就任以來一直努力的目標，今天下午佛訥將與中經院一起舉辦2019經濟自由度指數報告研討會，這份報告呈現台灣這幾年來努力的成果。

總統說，這幾年來全球化速度愈來愈快，數位科技的挑戰也帶來很多機會，同時也挑戰政府的治理能力，過去兩年來不論在法規的鬆綁、財經的健全或者開放市場、能源轉型，台灣政府做了很多的努力。

她進一步說，去年做了很大的改革就是把公司法做了有史以來最大的修正，希望打造好的、開放的、有彈性的新創投資環境來吸引人才與投資，幫助台灣經濟結構整體轉型，近來Google公司宣布在台灣購買綠電也代表國際企業對台灣能源轉型的肯定。

不過，除了經濟之外，總統說，民主與健全法治也是台灣最重要的資產，就如經濟自由度指數報告中所提到，一個國家的經濟自由度與社會健全、人力發展、消除貧窮還有民主價值息息相關，因此推動經濟結構轉型的同時，也會持續深化民主、健全法治。

總統說，這幾年來，美台之間因為分享與倡議共同的價值，因此友誼愈來愈深厚，相信大家有目共睹，最近美國眾議院無異議通過支持台灣重返世衛組織，美國也在世衛組織的執委會當中對台灣為防疫所做的努力表達肯定，非常感謝美國的支持，也希望未來能加強合作，一起為世界做出更多的貢獻。（編輯：趙蔚蘭）1080131