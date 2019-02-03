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蔡總統拜年 6種語言祝福全球華人新年快樂

最新更新：2019/02/03 18:46
迎接農曆豬年，蔡總統3日以6種語言向全球華人朋友問候新年快樂。（圖取自www.facebook.com/tsaiingwen）
迎接農曆豬年，蔡總統3日以6種語言向全球華人朋友問候新年快樂。（圖取自www.facebook.com/tsaiingwen）

（中央社台北3日電）今天是小年夜，總統府發言人黃重諺表示，迎接農曆豬年，蔡總統特別在小年夜的時候，透過社群網站向全球同樣過農曆春節的華人朋友祝賀，除了國台客語，蔡總統也首次以廣東話、潮州話向海外華人朋友問候新年快樂。

而更有別於傳統華人領袖類似講話總是正襟危坐，蔡總統今年選擇在總統府接待貴賓入府的敞廳，以輕鬆的站姿向大家拜年。

特別是台灣的總統府建築，今年將邁入落成100年，歷經殖民、威權，一直到成為一個百分之百的民主國家，這棟建築物在台灣人民的共同努力下，空間逐漸解嚴，蔡總統上任來，更多的民間活力進到總統府，像是總統府大開放期間的農特產市集、迎接體育英雄的大遊行以及國慶光雕的藝術活動等等。

現在的總統府除了是民選總統的辦公場所，更是「人民的總統府」。蔡總統在總統府的敞廳錄製向華人拜年的談話中，也特別祝福所有同樣有著農曆春節傳統的華人都能像台灣人一樣，享有自由、民主的好生活。（編輯：陸倩瑤）1080203

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