3D地景洩軍機 嚴德發：業者已下架後續不再發生

國民黨立委賴士葆22日質詢提及憂心網路公司3D地景功能，會讓軍事陣地機密被看光光；國防部長嚴德發（圖）答詢說，業者已將相關地點圖像下架。（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北22日電）國民黨立委賴士葆質詢表示，憂心網路公司引進的3D地景功能，會讓軍事陣地機密被看光光，對此，國防部長嚴德發答詢說，業者已經將相關地點圖像下架，也同意後續不會再發生這種情形。

立法院院會今天進行施政總質詢，賴士葆質詢提到，網路公司推出的3D地景服務，會讓國防機密被看光光，「國防重要基地全都露」。

嚴德發答詢表示，各國都有這種情形，國防部已經和業者協調，今天下架了。他說，國防部今天接到通知，現在網上已經看不到3D，都沒有了，已經改善。

嚴德發說明，台中以北5縣市都已經下架，處理完了，感謝業者配合。後續台中以南業者還沒完成3D的，業者也同意後續不會有這種情形發生。（編輯：楊玫寧）1080222

網路公司推出3D地景服務，引發軍事陣地機密全都露爭議。國防部長嚴德發22日表示，業者已將相關地點圖像下架，也同意後續不會再發生這種情形。圖左為愛國者飛彈陣地3D地圖，右為下架後的版本。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）