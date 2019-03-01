嬰屍案鎖定新加坡情侶 警採集到檢體要驗DNA

針對新北市女嬰屍案，警方1日表示，DNA比對若證實符合女嬰，將請新加坡警方協助調查。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年2月28日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市警方偵辦女嬰屍案，經調閱過濾上百支監視器及訪查多名證人後，鎖定一對新加坡情侶疑涉案。警方今天表示，關鍵證據在DNA比對若證實符合女嬰，將請新加坡警方協助調查。

至於女嬰被丟棄時是否仍有生命，要進一步調查；女嬰死因，要等法醫5日解剖鑑定釐清。

新北市一家環保公司2月26日清理車上廚餘時，赫然發現黑色垃圾袋中有一具女嬰屍體，員工立即報警處理。

新店警分局專案小組不眠不休偵辦，鎖定棄嬰被丟棄地點，並訪查台北市西門町周邊商家、飯店後，鎖定一對新加坡籍的男女疑是女嬰父母。

警方表示，訪查飯店員工、商店店員時，他們透露都見過這對情侶，女生外觀看起來有懷孕的樣子，但飯店員工處理退房手續時，發現女生的肚子不見了。

警方指出，從監視錄影帶畫面可以看出，涉嫌丟棄嬰屍的男子，26日凌晨3時走在巷道內，迎面而來的頭頂街燈，將他的身影拉出一道長長的影子。

在監視錄影帶畫面中，染著金髮、穿著夾腳拖的男子，當時右手拎著黑色的塑膠袋，畫面看不清男子的表情，但他經過騎樓時，往右邊看了看昆明街四周。

新北市警方偵辦女嬰屍案，鎖定一對新加坡情侶疑涉案，警方調閱監視錄影帶畫面發現，涉嫌丟棄嬰屍的男子，2月26日凌晨3時走在巷道內，當時右手拎著黑色塑膠袋。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年3月1日

警方過濾上百支監視器後發現，男子最後將垃圾袋放在一家燒肉店的廚餘桶裡，垃圾袋丟入回收桶後，男子隨後鑽進旁邊巷弄離去。

燒肉店店長向警方解釋，每晚11時打烊後，就會將廚餘桶放在昆明街，再由環保公司收走。

警方表示，這幾段監視器內容，是「女嬰屍命案」的破案關鍵。疑為女嬰的父母入住附近飯店後，每天凌晨兩人都會到附近的超商消費，因此，警方查訪時，超商店員一眼就認出錄影帶中的人。

新店警分局調查，這對新加坡籍男女同於2月19日入境，來台期間一起暫住台北市武昌街二段的飯店，他們是以英文名字登記入住。

警方調查發現，23歲的男子與24歲女子，在女嬰屍體被發現的當天，兩人辦理退房，同一天下午4時36分火速離境，返回新加坡。

檢警調查，女嬰體重約2000公克，為足月生產，身上無明顯外傷、四肢健全、胎盤臍帶完整，臍帶約20至30公分長，沒有屍斑。女嬰被發現時已經死亡，警方研判剛出生沒多久就被丟棄。

警方昨天在旅館房間內的浴室排水口，採集到血跡檢體，要與女嬰的DNA相互比對，確認彼此是否有親屬關連。

警方說，檢體已送請刑事警察局鑑定，依程序約需1個多月才會有結果；若刑事局願意以急件處理，最快也要3天。

警方表示，依情侶入住時間及周邊證人的說詞，目標已極度縮小到這兩名新加坡籍人士涉案。DNA比對結果可說是關鍵證據，等到比對結果出爐，確認飯店血跡與女嬰的關係後，後續偵辦也將透過刑事局國際刑警科與新加坡警方連繫溝通。

警方今天接受中央社訪問指出，希望關係人可以到台灣接受詢問，但因涉及新加坡的司法管轄權，若當事人不願來台，警方會在通知期限截止後，將證據移送台北地檢署，並請刑事局協助刑事調查與偵辦。（編輯：戴光育）1080301