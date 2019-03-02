AIPH指花博免費影響收入 市府將依規協商

（中央社記者蘇木春台中2日電）台中花博授權單位國際園藝生產者協會（AIPH）昨天表示，免費開放花博影響收入及權利金，希望能達成協議。台中市府今天指出，雙方將依規協商。交通部長林佳龍說，將協助溝通。

台中市長盧秀燕上任後，宣布台中市民與12歲以下孩童，參觀台中世界花卉博覽會免費。蘋果日報報導，台中市政府2月1日匯出7萬歐元（約新台幣238萬元）的權利金款項，與AIPH原先要求給付的35萬7000歐元（約新台幣1214萬元）差距極大，傳聞AIPH收到匯款後表達無法接受。

AIPH秘書長提姆．普瑞克利夫（Tim Briercliffe）昨天在台南市蘭花生技園區接受媒體訪問時指出，台中花博對台灣及台中幫助很大，入園遊客數不錯，但因開放免費入園，影響收入及權利金，將與台中市政府進一步討論。

蘋果日報報導，提姆．普瑞克利夫受訪時重申，花博應該維持收費方式，也透露以往與其它城市合作，若方式有改變都會先協商，而非片面更改，希望雙方能達成協議，不要走到國際訴訟一途。

台中市政府新聞局長吳皇昇表示，市府與AIPH雙方會在良好的基礎上進行必要溝通及依規協商，保障市民權益。

此外，林佳龍上午在台中國際機場出席活動，他會後受訪指出，當時爭取到台中花博成為世界級花博，有得到國際認證簽約，當時就是一個有收費的博覽會，新的市府有不同做法，因而有爭議。

他說，不希望走到訴訟、或被取消資格，因為把花博辦好是所有人的期待，他也會協助新的市府團隊跟AIPH做好溝通，希望讓台中花博如期舉辦完成，不要有任何變數或有訴訟，甚至影響它的資格。（編輯：戴光育）1080302