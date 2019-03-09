世界女子拳擊排名 陳念琴拿下69公斤級第一

（中央社馬祖9日電）世界拳擊總會（AIBA）公佈最新2019世界拳擊排名，我國女拳擊好手陳念琴名列世界女子拳擊69公斤量級第一名，總積分1357.5分。曾在馬祖求學及學習角力的她，讓馬祖鄉親分享榮耀。

陳念琴原為花蓮阿美族人，小學時隨雙親仍遷居馬祖北竿，姐姐在南竿。她每次有假都會回到馬祖探親，與家人團圓。

被譽為「阿美族女戰神」、「拳擊女王」陳念琴2018年遠征世界各地並奪下好成績，包括：蒙古烏蘭巴托拳擊邀請賽金牌、世大錦拳擊75公斤金牌、2018年世界女子拳擊錦標賽69Kg（公斤）級金牌，讓陳念琴衝上積分排行第一。

她表示，去年一整年時間裡，不停和教練一起挑戰各種世界女子拳擊公開賽，每一場都是飛行10幾個鐘頭後，立刻就要調整自己進入備戰狀態。她秉持「不放棄」的信念，讓自己不斷突破、挑戰自我。

陳念琴今年2月在瑞典、匈牙利拳擊錦標賽獲得2面金牌，保加利亞2019國際女拳錦標賽榮獲銀牌。她表示，目標往2020東奧邁進，參加奧運是自己的夢想，希望能在奧運殿堂為國家奪下獎牌。（編輯：吳佳穎）1080309