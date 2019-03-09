瑪麗亞說惹議 韓國瑜表達歉意稱口誤玩笑話

菲律賓駐台代表班納友（左）致函高雄市長韓國瑜（右），對韓國瑜日前用「瑪麗亞」形容菲律賓英語老師的言論「深感遺憾」。韓國瑜9日為當時的口誤玩笑話表達歉意。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳朝福高雄9日電）高雄市長韓國瑜日前用「瑪麗亞」形容菲律賓英語老師，外界質疑失言。菲律賓駐台代表班納友致函韓國瑜表達「深感遺憾」。韓國瑜今天為當時的口誤玩笑話表達歉意。

高雄市政府下午透過新聞媒體群組發布聲明，針對日前發言提到菲律賓籍人才，韓國瑜對於以「瑪麗亞」形容詞正式表達歉意。

聲明中指出，韓國瑜絕無貶抑菲律賓人民的意思，當時的口誤玩笑話純粹只是希望台灣人才庫能全面自行提昇國際化的語言，不一定要外求，造成菲律賓民眾的誤會不愉快，他深表歉意，也期待未來跟菲國多元的合作。

韓國瑜日前在工商協進會演講時，回應業者提議引進菲律賓會說英語的白領人才時指出，這對台灣人心理衝擊大，「怎麼瑪麗亞變老師了？」外界質疑韓國瑜失言。

菲律賓駐台代表班納友（Angelito Tan Banayo）昨天透過電子郵件致函韓國瑜，班納友在信中表示，有注意到韓國瑜對菲律賓英語老師的公開言論，對韓國瑜的言論「深感遺憾」（deep regret）。菲律賓是世界上第4大的英語系國家，至少92%的菲國人口都能說英文。反對韓國瑜使用「瑪麗亞」來指稱菲律賓人民；用「瑪麗亞」一詞來指外籍勞工，具有負面意涵。

班納友表示，維護菲國海外勞工的尊嚴以及他們對國家發展做出的貢獻，讓他們免於受到輕率的（impetu ous）、不應被貼上的標籤。他也期盼韓國瑜仔細考慮這件事。（編輯：黃世雅）1080309