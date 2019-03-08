曾被叫瑪麗亞 Kolas：拒絕種族歧視

（中央社記者葉素萍台北8日電）今天是國際婦女節，行政院發言人Kolas Yotaka透露，因為皮膚黝黑，南島長相，她以前就被同學叫過瑪麗亞，「今天是個好日子，適合拒絕性別歧視、拒絕種族歧視。」

高雄市長韓國瑜日前在工商協進會演講時，回應業者提議引進菲律賓會說英語的白領人才時指出，這對台灣人心理衝擊大，「怎麼瑪麗亞變老師了？」不過，外界質疑韓國瑜失言。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天透過臉書貼文指出，「今天國際婦女節，拒絕歧視瑪麗亞」。

她透露，以前就被同學叫過瑪麗亞。因為皮膚黝黑，南島長相，再加上的確有很多菲律賓朋友，也常跟自己的族人在一起，有人愛拿他們這群長得很像菲律賓人的人開玩笑。今天是個好日子，適合拒絕性別歧視、拒絕種族歧視。

Kolas說，台灣開放外籍勞工、家庭僱傭，許多都是從菲律賓受過大學教育的男女孩，想來台灣賺錢回去養家。她的父母多次邀請同一個工廠裡菲律賓的朋友來家裡作客，南島的語言相近、文化相近，她跟Tagalog族的女孩們一起看電影，感動流淚，玩在一起。

Kolas指出，她們不是每個人都叫Maria，她們有自己的名字，是活生生的人，「她們是跟你們的女兒一樣，是帶著夢想，想在國外讀書、打拚、奮鬥的勇敢女人。」（編輯：林沂鋒）1080308