韓國瑜瑪麗亞說惹議 菲駐台代表致函表遺憾

菲律賓駐台代表班納友（左）致函高雄市長韓國瑜（右），對韓國瑜日前用「瑪麗亞」形容菲律賓會說英語的白領人才的言論「深感遺憾」。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北9日電）高雄市長韓國瑜日前用「瑪麗亞」形容菲律賓會說英語的白領人才，外界質疑失言。對此，菲律賓駐台代表班納友致函韓國瑜，表達「深感遺憾」，並反對用「瑪麗亞」一詞來指赴海外工作的菲國人民。

韓國瑜日前在工商協進會演講時，回應業者提議引進菲律賓會說英語的白領人才時指出，這對台灣人心理衝擊大，「怎麼瑪麗亞變老師了？」外界質疑韓國瑜失言。

對此，馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）今天表示，菲律賓駐台代表班納友（Angelito Tan Banayo）昨天透過電子郵件致函韓國瑜。根據MECO提供給中央社的郵件內容，班納友在信中表示，有注意到韓國瑜對菲律賓人才的公開言論，對韓國瑜的言論「深感遺憾」（deep regret）。

班納友指出，菲律賓是世界上第4大的英語系國家，至少92%的菲國人口都能說英文。對於韓國瑜使用「瑪麗亞」來指稱菲律賓人民，班納友表示反對；用「瑪麗亞」一詞來指外籍勞工，具有負面意涵。

班納友進一步表示，為了支付家庭所需的生活費用，有些菲律賓人民選擇到海外工作。對於選擇到海外工作的菲律賓人民，菲律賓政府致力希望達到高標準，以提升他們對海外工作國所能做出的貢獻。

他強調，MECO需要維護菲國海外勞工的尊嚴以及他們對國家發展做出的貢獻，讓他們免於受到輕率的（impetuous）、不應被貼上的標籤。他也期盼韓國瑜仔細考慮這件事。（編輯：楊凱翔）1080309