中資型態百百種 不只台灣歐美也加強戒備

（中央社記者廖禹揚台北5日電）中國企業為快速取得品牌、通路及技術等資源，以併購或投資方式大舉進攻，引起各國戒備，中資也隨之發展出多種樣態，學者認為，要杜絕中資偷渡，只能一案一案去管理。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊接受中央社記者訪問時說明，中資企業到先進國家布局，多採併購方式，目的包括取得品牌、通路、技術等，例如中國吉利收購volvo、山東青島家電企業海爾收購美國奇異（GE）家電部門等，都是為了取得品牌優勢。

通路方面則有阿里巴巴收購東南亞最大電商Lazada，一舉取得東南亞當地的物流業務，加速阿里巴巴進軍東南亞市場。劉孟俊分析：「他知道我不能打敗你，所以我就把你吃下來，這樣比較快。」

而在技術方面，由於可能涉及國安，也成為各國近來關注焦點。

劉孟俊指出，中國在與其他國家的技術合作，或是強迫外資到中國投資時技術移轉的要求受到阻礙，轉而改以併購方式取得技術，不只美國出手阻擋中國併購案，德國機器人手臂製造商庫卡（Kuka）被中國家電廠美的集團收購後，也引發歐盟國家反彈，認為可能使中國取得關鍵技術，結合其低成本生產模式，可能損及市場公平競爭。

劉孟俊表示，有些技術是「軍民通用」，表面上看起來是取得民間企業技術，但可能也是軍方未來可能使用技術，例如工具機、汽車、飛機等材料工程、精密加工等方面的技術，都是引起其他國家不安的原因。

劉孟俊說，主要是因為中資企業很大比重是國有企業，由政府直接掌控，併購後這些技術可能會應用在哪些領域，甚至中國政府資金是否會造成市場不公平競爭，都是必須考量的問題。

更棘手的是，劉孟俊指出，中國正在推行混合所有制，也就是國有企業與民營企業相互持股，可能企業自稱仍是民營持股比例高，但其實是由政府直接控制，「現在主要是別的國家搞不清楚，中國企業到底純不純正」。

此外，面對各國審查趨嚴，中國企業也相應採取低調的股權收購模式，可能藉由香港、新加坡等其他國家企業名義進行收購，型態更加複雜。

中資防不勝防，劉孟俊認為，沒有簡單的方式能杜絕中資來台，只能case by case，每案個別去查，「就算是美國也是如此」。（編輯：林孟汝）1080505