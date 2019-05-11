軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎

（中央社記者王承中台北11日電）國防部今天表示，國防部軍聞社所屬新聞官陳軍均上尉，採訪拍攝今年海軍陸戰隊長距離行軍訓練，獲國際攝影獎IPA（International Photography Awards）肯定，更將國軍官兵精實的訓練實況，揚名國際。

國防部發言人臉書今天發文指出，陳軍均在今年1月份採訪海軍陸戰隊「長距離行軍訓練」，拍攝正於恆春鄉道中行軍的官兵，由空中俯瞰，長長的影子中仍可看出官兵背負的建制武器，由於這個特殊的光影構圖，以及活潑的輪廓表現，獲得國際攝影獎IPA比賽肯定，也另類呈現出國軍官兵永遠「與民眾站在一起」的精神。

國防部表示，IPA國際攝影獎今年以街頭攝影（Street Photography）為主題，強調以城市景觀的隨機時刻，邀集世界各地攝影師透過鏡頭展示各地現實生活一面，陳軍均的作品以國軍角度切入，傳達國軍平時的生活與訓練，其核心精神，就是與民眾在一起。

陳軍均表示，當初看到比賽是以城市景觀作為主題之一的項目，便聯想到「行軍訓練」，官兵走在彼此所守護的每一寸土地上，除了展現台灣的街景外，也把最重要的核心，也就是國軍保衛國家的英勇模樣，傳達給評審以及世界。

陳軍均指出，國軍官兵的訓練，是每一天都在進行，但又有多少人真的感受到，或許只有軍人本身、或許只有軍眷，也或許只有經過的民眾剛好看到，但是，他認為應該要被看見，而且是被世界看見，也透過國際的舞台傳達部隊捍衛國家的決心。

國防部表示，今年度海軍陸戰隊66旅與99旅的兩個步兵營，是在今年1月份於恆春地區展開為期5天4夜的「兵科基地長距離行軍訓練」，他們從三軍聯訓基地保力營區出發，分別以順、逆時鐘方向繞行恆春半島，全程約200餘公里，考驗官兵意志與耐力。（編輯：張均懋）1080511