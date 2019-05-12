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蔡總統：汪洋談話證實中國施壓台媒 請國安掌握

最新更新：2019/05/12 11:37
總統蔡英文（圖）12日在總統府受訪表示，中國全國政協主席汪洋的講話證實了，「確實有中國對我們媒體施加壓力的情況」。中央社記者張皓安攝 108年5月12日
總統蔡英文（圖）12日在總統府受訪表示，中國全國政協主席汪洋的講話證實了，「確實有中國對我們媒體施加壓力的情況」。中央社記者張皓安攝 108年5月12日

（中央社記者葉素萍台北12日電）總統蔡英文今天說，長期以來都有注意國內媒體受到中國壓力的情況，中國全國政協主席汪洋的講話證實了，「確實有中國對我們媒體施加壓力的情況」，她會請國安單位持續掌握。

中國全國政協主席汪洋日前會見近百家兩岸媒體、機構代表時表示，把「寶」押在外國勢力身上都是靠不住的，呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。

蔡總統今天在總統府接見「第14屆COLLEGE HIGH 全國制霸活動冠軍隊伍」，她會後接受媒體訪問。

蔡總統受訪指出，長期以來都有注意國內的媒體受到中國壓力的情況，汪洋的講話其實就證實了，「確實有中國對我們媒體施加壓力的情況」，這個是對台灣民主、國內新聞自由、內政很大的干擾，「對此，我們也要加以譴責」。

她說，在自由民主社會最珍惜資產就是新聞自由、言論自由，這是大家每一天要共同努力的事，中國持續打壓台灣媒體、給媒體壓力，「我們一起加油」，同時她也會請國安單位持續關注這些事情，要有所掌握。

中國全國政協主席汪洋（前排中）10日會見近百家兩岸媒體、機構代表時，呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。（取自央視）中央社記者陳家倫北京傳真　108年5月10日
中國全國政協主席汪洋（前排中）10日會見近百家兩岸媒體、機構代表時，呼籲兩岸媒體秉持民族大義，繼續為兩岸和平統一貢獻力量。（取自央視）中央社記者陳家倫北京傳真　108年5月10日

媒體問到，前總統馬英九批評民進黨政府反對自經區就是因為反對中國。

蔡總統說，自經區是比較不符合現在的需求，現在要的是強化台灣整體競爭力，讓產業進入另一個階段，而不是停留在加工、出口的情況。

她說，很多人提自經區是著眼在中國貨品在這裡加工以後再出口，這確實也是讓她最擔心的地方，中國貨品透過自經區以後就轉換成台灣貨品，造成台灣貨與中國貨在國際市場上混淆，她也怕影響到台灣製造的品牌形象。

蔡總統並說，美中貿易衝突，美國對中國貨品施加懲罰性關稅，台灣也必須防止台灣貨因為被中國貨混淆而受到這樣的懲罰。

另外，媒體問到，台北市長柯文哲日前批評蔡總統的外交策略「親美抗中」。

蔡總統說，柯文哲的講法不盡確實也過度簡化，她的政策是保衛台灣的主權，保衛台灣民主自由生活方式，在兩岸維持台海的和平穩定，在區域要做區域和平穩定的貢獻者。（編輯：林沂鋒）1080512

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