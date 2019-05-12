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義美鮮乳傳變質 高志明：速溫殺菌不容失溫

最新更新：2019/05/12 17:03
有網友在臉書「好市多消費經驗分享區」上指出，近期到好市多買的義美鮮奶，拆封後保存未過期就已經發酸。（圖取自臉書facebook.com）
有網友在臉書「好市多消費經驗分享區」上指出，近期到好市多買的義美鮮奶，拆封後保存未過期就已經發酸。（圖取自臉書facebook.com）

（中央社記者江明晏台北12日電）義美鮮乳傳出易變質、結塊，好市多自主性下架；義美董事長高志明聲明指出，該產品採速溫殺菌保留營養，稍有失溫，就容易酸敗、結塊，除加強管理外，也盼零售業、消費者共同維護品質。

有消費者在好市多購買義美鮮乳後，反映有變質、結塊的現象，好市多發現產品有疑慮，因此全台好市多先自主性下架義美鮮乳，義美也正在追查此事。

義美董事長高志明今天下午發布聲明指出，義美好市多專售產品採用「速溫殺菌H.T.S.T.（溫度84度C正負5度C）」保留較多營養，非「超高溫滅菌U.H.T.（溫度125度C至135度C）」；因此，夏天來臨之時，從工廠到消費者購買、飲用等階段，若稍有「失溫」的情況，容易發生「酸敗、結塊」的情形。

他強調，公司除繼續自我加強「生產」及「冷鏈配運」管理外，也拜託通路零售業者，與消費者，大家共同維護確保商品品質。

義美也說明，南崁廠區（生產工廠）除了備有各種精密檢測「農藥殘留、動物用藥殘留、重金屬含量」的儀器外，目前為全世界唯一同時具備「輻射」及「戴奧辛．多氯聯苯」檢測儀器設備的食品工廠；連乳牛食用的草料、飼料、及飲用水，都有做定期的追蹤處理，強調義美戰戰兢兢為確保「食材、 原料、生乳」的安全而努力。

衛福部食藥署食品組組長潘志寬今天受訪時表示，通常鮮乳會有酸敗問題都跟保存有關，因鮮乳的殺菌方式並非殺掉所有的細菌，如果保存不好，就會有細菌繁殖，有變酸、結塊等問題。（編輯：李信寬）1080512

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