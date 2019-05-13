喬科維奇馬德里網賽男單封王 重回巔峰放眼法網[影]

（中央社馬德里12日綜合外電報導）世界男單排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇今天以6比3、6比4擊敗希臘新星西西帕斯，贏得個人第3座馬德里公開賽金盃，開心宣布自己重回巔峰，準備好挑戰接下來的法國公開賽。

今天這一勝也讓喬科維奇（Novak Djokovic）加入西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），以33冠並列名人賽單打冠軍王，兩人接下來將在本週登場的羅馬賽挑戰第34冠，作為法網5月26日登場前的關鍵暖身賽。

法新社報導，目前世界男單排名第一的喬科維奇，前兩次贏得馬德里公開賽（Madrid Open）冠軍是在2011年和2016年。

15座大滿貫賽冠軍得主「喬帥」今天賽後表示：「在對我來說本季最為的關鍵時刻贏得勝利，讓我在羅馬和法網賽前有了很大的信心，我會全力以赴。」

喬帥並稱讚對手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）「非常有才華」，說：「他昨天擊敗納達爾，打到很晚，他的移位沒有那麼敏捷，或許是他前一天鏖戰過久。」

20歲的西西帕斯今天吞敗前不到24小時，才在4強賽以3盤大戰擊退5冠王納達爾，如今「累到根本無法思考」。

他也讚喬帥「勝出實至名歸，他打得太漂亮了，我根本不是對手」。

「他用腦袋在打，讓我來回跑動。他知道我前一晚拚戰很久，他抓準這一點讓我疲於奔命，但我就是找不出因應之道。」（譯者：蔡佳敏、陳彥鈞/核稿：陳昱婷）1080513