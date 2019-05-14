楊秋興昔挺韓今挺郭 韓國瑜：尊重說法

高雄市長韓國瑜（左）說，很感謝前高雄縣長楊秋興（右）在選舉時的幫忙，楊秋興現在選擇支持郭台銘，他給予祝福。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄14日電）昔日挺韓的前高雄縣長楊秋興動向受關注，高雄市長韓國瑜今天表示「尊重他的說法」，只希望能夠繼續當好朋友。

鴻海集團董事長郭台銘13日與國民黨主席吳敦義會面，會後由楊秋興等人出面受訪說明。有媒體報導說，楊秋興指挺韓國瑜選總統等同是詐欺共犯，楊秋興解釋說，「沒有說詐欺共犯啦」，他的意思是，如果當時知道韓國瑜要選總統，他連市長都不會支持韓，他更清楚表態，「不支持韓國瑜參選總統，應先把高雄市長做好。」

韓國瑜上午在市政總質詢休息時間受訪表示「尊重他的說法，希望大家能夠繼續當好朋友」。

韓國瑜說，很感謝楊秋興在他選高雄市長時的幫忙，楊現在選擇支持郭台銘，他給予祝福。他指出，楊對南部的了解比較深，相信有楊幫郭台銘，可以增進郭對南部人想法及心聲的了解。

蘋果日報民調顯示，韓國瑜的支持度仍然領先黨內各表態參選人，不過相較於4月中旬的民調，韓的支持度一個月內下滑11個百分點。

針對民調下滑一事，韓國瑜表示，民調會因做民調的時間點或不同的機構，呈現不同的效果，他都尊重。（編輯：李亨山）1080514