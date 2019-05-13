韓國瑜鬆口談選總統 南北平衡當選高雄上班

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市長韓國瑜今天受訪鬆口談「黨徵召就參選」，還說「選上就在高雄紮營上班」。高市府新聞局長王淺秋表示，韓國瑜也盼每個總統參選人都要重視高雄，解決南北失衡問題。

韓國瑜在下午先後接受東森電視台「關鍵時刻」劉寶傑專訪、接著是天下雜誌專訪。對於天下雜誌提問「才剛當選市長不到半年，在民眾尚未看到政績就要選總統，對能力有所質疑」，韓國瑜坦言「很難給民眾交代」。不過，韓國瑜說，一定要讓市民覺得他很關心高雄，所以拋出「即使被動參選國民黨總統，高雄市民也不用擔心，我在任何情況下都不會離開高雄」。

媒體提問「是否可解讀如果黨徵召，你就會點頭？」韓國瑜說，「黨徵召我參加黨內初選，我會點頭，現在初選不一定會上，現在我每天被黑，這樣黑下去，也不見得會過。」

韓國瑜說，「萬一因為黨徵召我，我真的參選，我選上總統，也在高雄上班，我不會離開高雄城、高雄市」。韓國瑜表示，「這邊就有總統府南部辦公室，就在裡面上班不就結了？」

下午，韓國瑜也接受東森劉寶傑專訪，被問到是否主動登記繳交黨內初選費用500萬，參加黨內辯論。韓國瑜談到「下一屆總統就要在高雄上班，不管誰當總統都一樣，這才是真正南北平衡」。他說，其實總統在南部有個辦公室，總統要在南部上班完全沒有問題，而且總統南辦就在高市府鳳山行政中心旁邊。而這只是「總統在高雄」觀念的轉換。

另外，劉寶傑問到可能的對手台北市長柯文哲，韓國瑜斷言柯文哲一定會出來。他說，以現況走下去「最有希望的是柯P」，因為只要藍、綠分別內部不團結，然後彼此互相傷害，柯文哲最有利，因為藍綠都弱，他是「兩面補」，打到最後選情一定最好。

韓國瑜接受兩家媒體專訪，鬆口說出「黨徵召我參加黨內初選，我會點頭」，同時也拋出一旦當選會在高雄上班的訊息。王淺秋受訪表示，韓提到「如果當選總統會在高雄上班的意思是要顯示重視南北失衡的問題，韓也希望所有的總統參選人、候選人都重視高雄及南部的發展。

至於原來設於鳳山行政中心內的總統南部辦公室已經改為海洋局辦公室，王淺秋告訴中央社記者，還有很多閒置空間可以利用。

事實上，高市府在今年3月表示，總統南辦自106年3月9日起借用鳳山行政中心做為南辦，已於去年12月18日發函高市府，因無使用需求，將提前到107年12月21日終止借用，後來市府將總統南辦改裝成為局處辦公室。（編輯：孫承武）1080513