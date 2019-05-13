韓國瑜鬆口接受徵召初選 國民黨：一種意願表達

（中央社記者余祥台北13日電）高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時鬆口，黨徵召他參加初選他會點頭，若選上總統在高雄上班。國民黨發言人歐陽龍今天表示，韓國瑜的說法就是一種意願的表達，但黨中央要以公正角度處理，初選是一定要有的。

韓國瑜接受天下雜誌專訪表示，萬一因為黨要徵召他，他真的參選，選上總統，也在高雄上班，他不會離開高雄城、高雄市。

國民黨發言人歐陽龍表示，過去有徵召初選的說法，是因為基於勝選考量，希望把即使沒有意願、但有機會勝選的人選也一併納入機制，而韓國瑜現在受訪說，願接受黨徵召他初選，這也是一種參選意願的表達。

他說，黨中央面對其他有意參選者，一定要以公正的角度處理，初選是一定要有的，只是人選要以什麼樣的模式進入，15日中常會中就會有定案。

歐陽龍並說，在15日中常會通過特別辦法前，每個人都有自己的想法，黨中央也都會納入考量，最終仍以中常會決議為主。

國民黨將在15日中常會通過總統提名特別辦法，將被動參選的韓國瑜、有黨權問題的鴻海董事長郭台銘等人一併納入機制之中，並以全民調決定人選。（編輯：謝佳珍）1080513