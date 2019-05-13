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國民黨總統初選
國民黨中常會4月24日達成共識，將針對2020總統提名另訂特別辦法，將所有有意參選者，包括無法參加初選的韓國瑜、有黨權問題的郭台銘都納入機制，但要改採全民調或維持七三制，仍待黨中央與有意參選者協調。
國民黨總統初選
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國民黨總統初選1/9

藍總統初選民調不納手機 採戶中抽樣涵蓋年輕人

最新更新：2019/05/13 16:33
國民黨黨務人士13日表示，黨內總統初選並無納入手機樣本的規劃，初選民調將針對住宅電話進行「戶中抽樣」。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
國民黨黨務人士13日表示，黨內總統初選並無納入手機樣本的規劃，初選民調將針對住宅電話進行「戶中抽樣」。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者余祥台北13日電）針對總統初選是否納入手機樣本，國民黨黨務人士今天表示，並無此規劃，國民黨初選民調將針對住宅電話進行「戶中抽樣」，本就涵蓋年輕族群，且樣本數也較多，不會有少數意見放大成多數誤差過大的狀況。

爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘今天早上與國民黨主席吳敦義進行「吳郭會」，並建議黨中央初選民調應納入手機樣本，以及舉辦公開的政見發表會、公開辯論會等。

黨務人士表示，根據專家、學者組成的民調諮詢小組的評估，手機民調「弊大於利」，主要是目前學理上對於住宅電話和手機抽樣的占比沒有一致的比例和執行基礎，且民調公司只有住宅電話的樣本資料庫，手機電信公司多，門號各家不同，號碼如何抽樣也是問題，還可能遇到手機收訊不佳而中斷等狀況。

至於外界認為民調納入手機樣本才能顧及年輕人的想法，黨務人士指出，國民黨初選民調採「戶中抽樣」，本就包含年輕人，為使樣本符合母體數還會進行加權，也就是說，進行電話民調時會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就算打通了也不會抽樣。

黨務人士說，若沒有採取「戶中抽樣」，才會造成年輕人的樣本數少，導致加權後可能誤差過大，但採取「戶中抽樣」年輕人的樣本數較多，就不會有少數意見放大成多數意見的情況發生。

此外，黨務人士說，國民黨規劃在北、中、南各辦一場「國政願景電視發表會」，取代政見發表會，但不規劃辯論會，主要是因為國政議題廣泛，如果還要交叉詰問會花太多時間，不過，若媒體主辦辯論會，參選人也可以自行決定是否參加。

國民黨將於15日中常會上通過總統提名特別辦法，另也規劃將作業要點和時程一併在15日通過，接下來將由中央提名協調小組進行評估、徵詢，並告知有意參選者在5月底前繳清500萬元選務費，取代登記程序，在6月上旬對外公布參選人名單，6月中旬舉辦政見會，7月上旬進行全民調，7月28日全代會上正式提名。（編輯：李信寬）1080513

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