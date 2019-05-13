郭台銘不當副手 主張民調納手機應辦辯論會

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨主席吳敦義今天與鴻海董事長郭台銘會面，郭台銘建議，初選民調應納入手機樣本，且要有政見發表會、公開辯論會等；被問到是否可能擔任副手，他說，自己長期做決策，不適合做副手。

爭取國民黨提名參選總統的郭台銘約在上午10時抵達國民黨中央黨部，並帶一頂國旗帽送給吳敦義。兩人會談約1小時，會後郭台銘與國民黨文傳會代理主委程美華、國民黨發言人歐陽龍、前高雄縣長楊秋興召開記者會轉述會談內容。

郭台銘指出，他向黨中央提出3點建議，第一，每位參選人都須遵守黨內辦法的各項規定，希望辦法符合公平、公正、公開的民主程序。

第二，初選辦法有關手機民調，希望納入初選規定，至於比例多少，則由黨中央決定，但也建議參考民進黨手機民調的相關規定；第三，建議黨中央舉辦公開的政見發表會、公開辯論會，以及公開回答黨員代表、媒體代表、公民代表有關國政方針的問題，讓國人了解治國理念、誰最適合做總統。

至於若初選由他人勝出，是否可能擔任副手，郭台銘說，他不是副手適合人選，他一直以來都是做決策，不是參謀式的人選，但他會用各種方法協助勝出的人。（編輯：楊玫寧）1080513