更多編輯台推薦新聞：
柯瑞下半場狂轟33分 勇士勝火箭進西區決賽
運動

柯瑞下半場狂轟33分 勇士勝火箭進西區決賽

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

郭彥甫威尼斯參展充滿正能量 甩直播痛哭陰霾
文化

郭彥甫威尼斯參展充滿正能量 甩直播痛哭陰霾

新疆再教育營內幕曝光 前雇員揭洗腦虐待酷刑
國際

新疆再教育營內幕曝光 前雇員揭洗腦虐待酷刑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

郭台銘兩個中國說 馬朱同聲一中就是中華民國

最新更新：2019/05/11 13:06
前總統馬英九（前右2）11日上午到士東市場出席國民黨台北市士林區黨部母親節慶祝活動，現場發送康乃馨。中央社記者徐肇昌攝　108年5月11日
前總統馬英九（前右2）11日上午到士東市場出席國民黨台北市士林區黨部母親節慶祝活動，現場發送康乃馨。中央社記者徐肇昌攝　108年5月11日

（中央社記者王承中台北11日電）前總統馬英九、前新北市長朱立倫今天針對鴻海董事長郭台銘日前指一中各表是兩個中國，異口同聲表示，一中就是中華民國。朱立倫說，一中各表絕對不能表成「一中一台」或「兩個中國」。

表態參加國民黨總統初選的郭台銘日前表示，九二共識是不夠的，應該是「一中各表、九二共識」，也就是一中各表的兩個中國，包括中華民國和中華人民共和國。

馬英九今天上午受訪表示，郭台銘的意思應該是說，一中各表的一中，當然是中華民國。

朱立倫則指出，國民黨一再堅持，一中各表絕對不能表成「一中一台」或「兩個中國」。他說，一中就是中華民國，這是國民黨堅持的立場，希望所有國民黨員都能夠了解政綱規定，因為九二共識是有歷史淵源的，盼大家都能夠了解明確的定義。

由於明天就是母親節，馬英九上午前往台北市士東市場向前來採買的媽媽們發放康乃馨，預祝母親節快樂。馬英九還向大家分享過去對已故的母親常說的話，就是把生日快樂歌改成愛媽媽歌，並現場演唱給大家聽，希望大家要對自己的母親多唱這首歌。

朱立倫表示，明天就是母親節，最重要是要陪太太、岳母過節，也會回家拜拜，向已經過世的母親說聲母親節快樂。

對於國內生育率低的問題，朱立倫指出，國內要嚴肅面對少子化、低生育率的問題，最重要是要減輕媽媽的負擔，他在新北市推動公共托育中心，大幅增加公立幼兒園，就是為了要減輕媽媽的負擔，且在婦女就業規範上要更有彈性，不要給媽媽太大的壓力，並呼籲所有的爸爸要共同承擔，這樣才能讓婦女願意生育，否則少子化會成為台灣最大的危機。（編輯：郭萍英）1080511

針對鴻海董事長郭台銘日前指一中各表是兩個中國，前新北市長朱立倫（中）11日受訪表示，一中各表絕對不能表成「一中一台」或「兩個中國」，一中就是中華民國，這是國民黨堅持的立場。中央社記者吳翊寧攝　108年5月11日
針對鴻海董事長郭台銘日前指一中各表是兩個中國，前新北市長朱立倫（中）11日受訪表示，一中各表絕對不能表成「一中一台」或「兩個中國」，一中就是中華民國，這是國民黨堅持的立場。中央社記者吳翊寧攝　108年5月11日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報