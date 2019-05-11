郭台銘兩個中國說 馬朱同聲一中就是中華民國

（中央社記者王承中台北11日電）前總統馬英九、前新北市長朱立倫今天針對鴻海董事長郭台銘日前指一中各表是兩個中國，異口同聲表示，一中就是中華民國。朱立倫說，一中各表絕對不能表成「一中一台」或「兩個中國」。

表態參加國民黨總統初選的郭台銘日前表示，九二共識是不夠的，應該是「一中各表、九二共識」，也就是一中各表的兩個中國，包括中華民國和中華人民共和國。

馬英九今天上午受訪表示，郭台銘的意思應該是說，一中各表的一中，當然是中華民國。

朱立倫則指出，國民黨一再堅持，一中各表絕對不能表成「一中一台」或「兩個中國」。他說，一中就是中華民國，這是國民黨堅持的立場，希望所有國民黨員都能夠了解政綱規定，因為九二共識是有歷史淵源的，盼大家都能夠了解明確的定義。

由於明天就是母親節，馬英九上午前往台北市士東市場向前來採買的媽媽們發放康乃馨，預祝母親節快樂。馬英九還向大家分享過去對已故的母親常說的話，就是把生日快樂歌改成愛媽媽歌，並現場演唱給大家聽，希望大家要對自己的母親多唱這首歌。

朱立倫表示，明天就是母親節，最重要是要陪太太、岳母過節，也會回家拜拜，向已經過世的母親說聲母親節快樂。

對於國內生育率低的問題，朱立倫指出，國內要嚴肅面對少子化、低生育率的問題，最重要是要減輕媽媽的負擔，他在新北市推動公共托育中心，大幅增加公立幼兒園，就是為了要減輕媽媽的負擔，且在婦女就業規範上要更有彈性，不要給媽媽太大的壓力，並呼籲所有的爸爸要共同承擔，這樣才能讓婦女願意生育，否則少子化會成為台灣最大的危機。（編輯：郭萍英）1080511