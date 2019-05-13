蔡陣營：不該忽略500萬手機族 找出最強候選人

總統蔡英文（圖）初選陣營發言人阮昭雄13日表示，1800萬選民中有500萬人只有手機，不該被忽略。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文初選陣營發言人阮昭雄今天說，台灣合格的1800萬選民中，有500萬人只有手機，手機族的聲音不該被忽略，以最能夠貼近真實民意的方案，才能找出最強候選人。

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民進黨中常會5月1日決議，總統提名初選由5人小組繼續協調到5月22日，政見會及民調等相關時程，5月22日中執會通過後實施；政見會及民調應進行的各項事務性協調請組織部、新聞部、民調中心於5月22日前按所需時間提前開始協調完成。

民進黨中央預計在今天發出會議通知，邀請蔡賴雙方代表展開事務性協調工作。

蔡陣營發言人阮昭雄今天透過新聞稿說，目前尚未接獲協調相關邀約，但蔡總統尊重協調小組及黨中央的相關安排。

對於民調是否要納入手機的討論，阮昭雄說，這是符合現在社會的生活習慣，台灣合格的1800萬選民中有500萬人只有手機，手機族的聲音不應該被忽略，而民進黨之所以為民主進步黨，就應該在民主的基礎上，更為進步，最能夠貼近真實民意的方案，才是能找出最強候選人的方案。

他說，實際上，手機納入民調，不止在國外行之有年，就民進黨而言，從2014年起，全國性民調也已納入手機。既然民進黨主席卓榮泰也公開表示過，已請黨中央民調中心就手機納入民調的可行性進行評估，技術性部分就由黨中央完整評估，「我們也尊重民進黨經由民主機制的決議」。（編輯：楊凱翔）1080513