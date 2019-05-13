更多編輯台推薦新聞：
菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄
國際

菲國期中選舉登場 選民人數逾6000萬創紀錄

【六四專題】重返天安門
兩岸

【六四專題】重返天安門

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投
運動

洋基勝光芒 田中將大技壓賽揚強投

川普再祭關稅誰買單？白宮經濟顧問：美中都受害
專題

川普再祭關稅誰買單？白宮經濟顧問：美中都受害

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
味全龍隊加盟審核通過 正式成為中職第5隊
訊息平台
首頁 / 重點新聞

賴清德：不反對手機民調 但要經過1到2年調查

最新更新：2019/05/13 12:32
前行政院長賴清德結束5天訪日行程，13日上午在台北市長官邸藝文沙龍舉行記者會，向國人報告訪日成果。中央社記者施宗暉攝　108年5月13日
前行政院長賴清德結束5天訪日行程，13日上午在台北市長官邸藝文沙龍舉行記者會，向國人報告訪日成果。中央社記者施宗暉攝　108年5月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）前行政院長賴清德今天說，他不是反對手機民調，但就像新藥也要經過完整程序驗證，手機民調若經黨中央1、2年完整調查，說明社會質疑點，未來納入初選制度，社會是歡迎的。

賴清德投入民進黨總統初選，挑戰總統蔡英文連任之路。不過，雙方陣營對於手機是否納入初選民調有歧見。

賴清德今天召開記者會，向外界報告訪日成果。對於民進黨5人小組昨天開會內容，他受訪指出，自己昨天深夜才回到台灣，還沒有接到黨主席卓榮泰跟他提到5人小組內容，如果後續黨主席要跟他提，他當然很歡迎。

賴清德表示，陸續有媒體報導指他反對手機民調，「這是一個誤解」，他表達的主要是，民進黨從2011年開始就使用家戶民調，總統、立委、縣市長、議員等初選都用這套，行之有年，民進黨2020總統初選辦法已公告執行，是不是要在此時、中途改用其他方法，黨中央必須考量。

他說，手機民調不是不好，的確現在很多人拿手機，但必須經科學研究，包括準確性、公正性、母群體怎麼設、如何隨機抽取、問題怎樣回答；很多拿手機的人並非本國國民，如何解決拿手機的人戶籍地在哪裡，這些都是運用手機做民調時的問題，他只是點出問題給黨中央參考。

賴清德接著說，以他的醫師經驗，發明一個新藥也要經過相當完整程序驗證治療方法有沒有效，手機民調黨中央若經過1、2年完整調查，把社會質疑的點都清楚對外說明，「我相信未來納入民進黨初選制度裡面，社會上是會歡迎的」。

他再次強調，他個人不是反對手機民調，只是做為參選人有責任提供社會，對於手機民調納入這次初選不同看法給黨中央考量，「若黨中央有辦法全部都解決，我相信這個是可以討論」。（編輯：楊玫寧）1080513

延伸閱讀
蔡陣營：不該忽略500萬手機族 找出最強候選人
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報