昔挺韓今挺郭 楊秋興：如早知韓選總統不會支持他

前高雄縣長楊秋興（前）說，當初幫助韓國瑜，是為了選上市長，不是選總統，如果當時知道韓要選總統，他連市長都不會支持韓。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北13日電）鴻海董事長郭台銘今天在前高雄縣長楊秋興的陪同下與國民黨主席吳敦義會面，曾為高雄市長韓國瑜輔選的楊秋興說，當初幫助韓國瑜，是為了選上市長，不是選總統，如果當時知道韓要選總統，他連市長都不會支持韓。

有媒體報導說，楊秋興指挺韓國瑜選總統等同是詐欺共犯，楊秋興解釋說，「沒有說詐欺共犯啦」，他的意思是，如果當時知道韓國瑜要選總統，他連市長都不會支持韓，他更清楚表態，「不支持韓國瑜參選總統，應先把高雄市長做好。」

「吳郭會」今天上午舉行，郭台銘帶楊秋興和另一位永齡基金會同仁與吳敦義等人進行會面。媒體會後詢問，楊秋興是否已進入團隊中，郭台銘說，他在八八水災時認識當時是民進黨縣長的楊秋興，他認為楊秋興是一個清官、好官，他需要南部的人帶他去了解當地民意，協助安排參訪農業、地方仕紳等。

郭台銘提到，他目前組織只有10多位小編，他自己就是最大的組織，其他的陸續在建立中，希望外界給他多一點時間，他現在學習要多聽、多看、多學、少說，要謹言慎行，相關的政見都會在政見發表會論述清楚。

楊秋興受訪時說，若郭台銘要到高雄，他會協助安排行程，也許可以到學校與年輕人座談，現在年輕人在悶經濟的時代下看不到未來、十分迷惘，台灣其實不需要那麼多的政治人物，問題在經濟，應由經濟領域人選帶領台灣，而最恰當的人選就是郭台銘。

楊秋興也說，他早就在拱郭台銘選總統，終於現在有這個機會，盼台灣選出真正能讓經濟發展的總統人選。

此外，郭台銘今天也建議國民黨總統初選應舉辦辯論會，但被動參選的韓國瑜日前表示沒有參加辯論會的規劃。

媒體詢問，若有人主動棄權不參加辯論會，是否仍能納入初選民調，郭台銘說，參加辯論會是權利也是義務，是否參加選民自有公斷，但也不能說誰棄權辯論就不能打這場球了。（編輯：張均懋）1080513