強降雨襲南投山區 多處落石淹水阻交通

（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）短時強降雨今天影響南投縣仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉等地，落石和淹水阻礙交通，工務段、鄉公所等權責單位陸續派機具搶修。

對流雲系發展旺盛，台灣西半部及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，根據中央氣象局上午發布的豪雨特報，今天南投縣、台中市山區、嘉義縣山區、高雄市山區有局部大雨或豪雨；南投縣仁愛鄉、埔里鎮、國姓鄉一帶上午強降雨，部分路段淹水影響交通。

根據交通部公路總局第二區養護工程處資料，省道台14線指標84.90到84.91仁愛鄉春陽路段上邊坡持續落石，堆積路面造成交通阻斷，已派小型裝載機與廠商進行道路搶通作業，並派人員在場以調撥車道方式進行交通管制及車輛引導，預計中午搶通，造成不便請見諒。

另外，根據用路人通報，台14線指標74.5到75公里處、仁愛橋附近路面積水；台14線指標約38公里處國姓鄉路段西向路面淹水，範圍約100到150公尺，造成西向車道封閉、一輛汽車拋錨，當地派出所獲報，派員警前往疏導交通，在東向車道採單線雙向通行。

每逢強降雨就易落石的「投89」力行產業道路也有狀況，仁愛鄉公所及警方指出，「投89」指標38公里處、約47公里處土地公廟附近路段落石阻斷交通，由於幾輛車剛好行經兩處坍方點中間，進退不得，鄉公所趕緊通報南投縣政府派合約廠商搶修。

行政院農業委員會水土保持局上午10時30分針對南投縣仁愛鄉南豐村、春陽村、發祥村、精英村、親愛村，及埔里鎮蜈蚣里與福興里、國姓鄉大旗村、乾溝村、福龜村共42條「土石流潛勢溪流」發布土石流黃色警戒，地方政府應進行疏散避難勸告。（編輯：張芷瑄）1080518