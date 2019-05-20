NBA前球星用假陽具騙過奧運藥檢 自傳曝荒唐史

美國職籃NBA前球星歐頓（中）自曝2004年代表美國出賽雅典奧運前，用了假陽具騙過藥檢。（圖取自facebook.com/reallamarodom）

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）美國職籃NBA前球星歐頓（Lamar Odom）在新出版的自傳中透露荒唐史，自曝2004年代表美國出賽雅典奧運前，用了假陽具騙過藥檢。

現年39歲的這位前洛杉磯湖人球星出版自傳「從黑暗到光明」（Darkness to Light, 暫譯），透露和毒品以及性成癮搏鬥的過程。

歐頓表示，被選入2004年雅典奧運男籃代表隊之後，他就擔心東窗事發，過不了藥檢，因此非常恐慌。

美國職籃NBA前球星歐頓出版自傳「從黑暗到光明」。（圖取自facebook.com/reallamarodom）

根據「時人」雜誌網站（People.com）今天刊登的節錄章節，歐頓表示：「奧運官員通知我必須通過藥檢，才能正式加入球隊，入選12人名單的喜悅馬上轉為焦慮。」

「我絕對過不了藥檢，那年夏天，我天天都在抽大麻。」

歐頓表示，因為太害怕了，他開始上網尋找解決方法。「我們開始Google搜尋『假陽具』，研究了好幾種藥檢作弊的辦法」，之後還在網路上訂購了假陽具。

歐頓說，當時藥檢員來到他家，在幾呎外看他「尿」出檢驗樣本，但那其實不是他自己的尿，而是防護員的尿液。

歐頓在書中寫道：「他把溫度計插入杯中量溫度…他確信尿是我的，還說了句『歡迎進入美國隊』。」

歐頓2015年被發現不省人事倒在內華達州妓院，一度腎衰竭，多次心臟病發與中風並陷入昏迷，後來才恢復意識。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1080520