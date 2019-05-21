印花稅一年達百億 財部：存廢先問地方政府意見

（中央社記者吳佳蓉台北21日電）回應工商業界建議廢除印花稅聲浪，財政部表示，將於一個月內完成檢討，由於印花稅為各地方政府重要財源，每年平均稅收百億以上，近日將先以最速件發函地方政府詢問意見，儘速審慎研議。

行政院長蘇貞昌今天與工商協進會會談，工商協進會理事長林伯豐轉述，針對檢討印花稅與加值型營業稅重複課稅問題，蘇揆要求財政部在財政有餘裕及財政紀律的情況下，研議取消，並在一個月內提出作業方式。

對此，財政部賦稅署今天說明，印花稅為民國元年起就開徵至今的稅目，原先課徵範圍多達5大類、30種憑證，歷經多次修法，目前僅剩4種憑證在開徵，包括銀錢收據、買賣動產契據、承攬契據及典賣、讓受及分割不動產契據。

印花稅緣起於荷蘭，開徵目的主要為籌措財源，由於一般買賣行為大多會開立收據憑證，對收據憑證課徵具有簡便稽徵的效果，目前國際間包括日本、新加波、中國、香港、英國等，都還在開徵印花稅。

賦稅署指出，印花稅主要是針對交易憑證課稅，並非銷售或買賣行為本身，原則上沒有與營業稅重複課徵的問題，但既然工商團體提出這樣的建議，認為印花稅已是不合時宜稅目，將會儘速檢討存廢與否。

不過，根據財政收支劃分法規定，印花稅稅收100%屬於直轄市及縣市財源，若因修法造成印花稅收減少，中央政府必須籌妥替代財源；也就是說，印花稅退場，必須有配套，找出籌措這百億財源缺口的新方式。

賦稅署統計，2015年至2018年平均每年印花稅規模都在新台幣100億元左右，是地方重要財源，若要廢止，一定要先徵詢地方政府意見，作為研議政策的參考，避免影響地方財政；預計近日就會發函給各地方政府。（編輯：張均懋）1080521