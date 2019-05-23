蘇啓誠輕生案無人負責 監察院糾正外交部

監察委員江綺雯、仉桂美23日表示，已故大阪辦事處長蘇啓誠（圖）的輕生，至今仍無人負責，核有違失，監察院22日通過調查報告糾正外交部。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北23日電）監察委員江綺雯、仉桂美今天表示，已故大阪辦事處長蘇啓誠的輕生，與外交部未於事實釐清前即強令大阪處提出燕子風災事件檢討報告有重大關聯，至今仍無人負責，核有違失，監察院22日通過調查報告糾正外交部。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供國人妥善協助而飽受抨擊，9月13日蘇啓誠在寓所輕生。江綺雯、仉桂美今天下午在監察院召開記者會表示，監察院外交及僑政委員會、教育及文化委員會聯席會議於22日通過兩人提出之調查報告，糾正外交部。

監委表示，蘇啓誠輕生與外交部於事實未釐清前即強令大阪處針對燕子風災事件提出檢討報告具有重大關聯性，但外交部至今仍認為是假新聞壓力造成蘇啓誠輕生，卻仍未查明是何人強令蘇啓誠提出檢討報告並對其加諸羞辱性的言行，也無任何人為此負責，核有違失。

監委指出，大阪處107年9月10日以OSA0160號電報將「處理強颱燕子疏失檢討報告」陳報外交部，但調查發現蘇啓誠於9月8日手寫初稿與陳報的版本內容前後內容相去甚遠，大阪處無人知道何人下令提出檢討報告並要求修改，外交部長吳釗燮也指出只收到9月10日電報送回來的一個版本。

監委表示，根據修改後的檢討報告有「虛心接受鈞部懲處」、「難辭其咎」、 「深感有愧職守願坦然受處」等語，若蘇啓誠內心接受自我扛責用語，應不至於自盡，顯然可能承受外人所不知的上級壓力，且外交部未要求蘇啓誠先交「事件經過報告」即要求提出疏失檢討報告，似已意謂將對其究責。

江綺雯說，經約詢過有經驗外交官，整個過程是，要先提出事件經過報告，然後實在是發現有重大錯誤，才會要提檢討報告，但到底是誰要求蘇啓誠提出檢討報告，至今沒有人承認，也沒有辦法透過通聯紀錄得知。

監察委員江綺雯（右）、仉桂美23日表示，已故大阪辦事處長蘇啓誠的輕生，與外交部強令提出燕子風災事件檢討報告有重大關聯，至今卻仍無人負責，核有違失。中央社記者王承中攝 108年5月23日

監委指出，根據大阪處人員證實，蘇啓誠於9月13日晚間輕生前已顯示心情不好、悶悶不樂、感覺緊張、多次反覆想調整座位、告知可能被調職等異狀；駐日代表謝長廷曾在9月13日下午以駐日代表處副參事張瑞麟公務手機打給蘇啓誠，時間相當密集，前後共有4通。

監委指出，據駐日代表處表示，謝長廷主要是要向蘇啓誠確認新聞報導是否屬實、了解大阪處辦理情形及釐清事實真相等。另經調查發現，台日協副秘書長謝柏輝於13日晚間6時14分以LINE傳送「外交部獎懲作業要點」給蘇啓誠，但未讀取。

對於謝柏輝為何要傳作業要點給蘇啓誠，江綺雯指出，謝柏輝在約詢時表示，這是例行性的，並沒有要懲處的意思。

對於媒體曾報導外交部要對蘇啓誠予以調職記過懲處，並預告大阪處人員年終考績丙等，以及蘇啓誠在輕生前接獲一通約20分鐘的羞辱性電話。江綺雯表示，蘇啓誠確實曾向大阪處人員及太太表達過調職一事，但外交部否認媒體的報導，而監察院也查無相關公文及20分鐘通聯紀錄等直接證據。

另外，監委也指出，燕子強颱侵襲關西機場期間，大阪處的應處作為陸續面臨外界各項質疑，外交部未多方查證並釐清相關疑點，僅跟隨媒體報導及網路流言風向，以一通無法確認的通話內容即認定大阪處服務態度不好，而對外表示要求大阪處應嚴肅檢討改進，事實基礎甚為薄弱，核有違失。

監委表示，大阪處於燕子風災發生後數日內已對國籍旅客提供諸多服務，其中尚有表達謝意或歉意者，外交部清楚知悉卻未給予大阪處嘉勉慰問，仍聚焦於大阪處值班人員接聽服務態度不佳一事， 對大阪處第一線人員未盡公平。

但是監察委員王幼玲、田秋堇、蔡崇義、陳師孟、趙永清、高涌誠、張武修等人也針對調查報告提出不同意見書，指出調查意見內容多為揣測之論，先射箭再畫靶。監委表示，根據蘇啓誠的秘書陳述，檢討報告為蘇啓誠親自撰寫，並且在草稿上作文字修飾，調查案文所稱各節，皆未提出證據，只有憑空臆測，若調查無實證，遽下斷言，有失公允。

監委指出，燕子風災後不久，107年9月7日國民黨團在立法院召開記者會，請外交部追究相關責任。由於立委的要求，外交部駐外館處提出檢討報告，也是尊重立法院的監督職權，同時國內大量媒體與社群網路群起攻擊外交部與駐日館處，造成外交部與駐日各處和蘇啓誠承受無比的壓力。（編輯：林興盟）1080523

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