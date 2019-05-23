蘇啓誠案遭糾正 外交部：難以認同監院調查內容

針對已故大阪辦事處長蘇啓誠的輕生，監察院通過調查報告糾正外交部，外交部則表示難以認同並深表遺憾。圖為外交部長吳釗燮。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）針對已故大阪辦事處長蘇啓誠的輕生，監察院通過調查報告糾正外交部。外交部今天表示，尊重監委行使調查權，但對於監委簡報部分內容或查無實證、或多有揣測，難以認同並深表遺憾。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣民眾妥善協助而飽受抨擊，蘇啓誠隨後在寓所輕生。監委江綺雯、仉桂美今天下午在監察院召開記者會表示，監察院外交及僑政委員會、教育及文化委員會聯席會議於22日通過兩人提出的調查報告，糾正外交部。

監委表示，蘇啓誠輕生與外交部於事實未釐清前即強令大阪辦事處針對燕子風災事件提出檢討報告具有重大關聯性，但外交部至今仍未查明是何人強令蘇啓誠提出檢討報告並對其加諸羞辱性的言行，也無任何人為此負責，核有違失。

對此，外交部發布新聞稿表示，外交部高度重視這起事件，以最嚴肅及負責任的態度進行相關檢討。在監察院調查過程中，外交部全程充分配合，除獲約詢的相關人員進行完整說明外，並提供各項書面資料，以協助釐清事實。

外交部指出，對於江綺雯、仉桂美針對此案行使調查權表示尊重，但對於記者會中簡報部分內容或查無實證，或多有揣測，「外交部難以認同並深表遺憾」。

外交部澄清表示，與蘇啓誠溝通過程沒有涉及羞辱性言語，外交部也無人通知蘇啓誠有關調部或懲處的事情。同時，外交部說，過程中只收到大阪辦事處去年9月10日送回外交部的檢討報告，並沒有修改報告內容。

另外，監委在調查過程中發現，台灣日本關係協會副秘書長謝柏輝於去年9月13日晚間6時14分以LINE傳送「外交部獎懲作業要點」給蘇啓誠，但未讀取。

對此，謝柏輝今天回應表示，他去年9月6日有打電話給蘇啓誠，要求他撰寫有關關西風災的協助處理報告。至於13日傳獎懲作業要點給蘇啓誠，主要因為蘇啓誠在檢討報告上寫到駐處有些不完善之處，「願意坦然受處」；基於維護當事人權益，他將獎懲作業要點第7點給蘇啓誠，讓他有說明的機會。

外交部獎懲作業要點第7點規定，駐外館團處提報獎懲案得由主管司處針對提報獎懲事由、人數、敘獎額度初評後，送交人事處彙整提報考績委員會審議。

此外，外交部新聞稿表示，外交部內部針對外傳外交部人員致電蘇啓誠達20分鐘一事，籌組包括外部委員在內的調查小組進行深入調查。經查，並無外傳該通電話，外交部也將上述調查結果提供監察院參考，以協助釐清事實、還原真相。

外交部表示，這起事件對外交部造成極大衝擊，外交部痛定思痛，外交部去年10月30日啟動「強化外館急難救助機制」12項改革方案，以達到「課責合理，救助有效」的核心目標。

外交部指出，對日本大阪風災不幸事件至感哀痛，蘇啓誠為人誠懇正直、任事積極負責。服務外交部期間戮力從公，長年參與推動台日全方位合作關係，績效卓著，倍受肯定；外交部將持續協調銓敘部從優辦理相關撫卹事宜。（編輯：蘇志宗）1080523