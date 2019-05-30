屏東三軍聯合灘岸殲敵演訓 兩大亮點一次看

（中央社記者游凱翔屏東30日電）國軍今天上午將在屏東滿豐訓場執行漢光「聯合灘岸殲敵作戰」訓練，這場演習最大亮點，則是國造、具反裝甲能力的30鏈砲雲豹甲車，及巾幗不讓鬚眉、9名女官兵組成的M110女砲班。

國軍漢光35號實兵、部分實彈演習27日登場，今天進入第4天，陸海空三軍將在屏東滿豐訓場執行「聯合灘岸殲敵作戰」訓練，屆時國防部上午8時40分將在「國防部發言人」臉書粉絲團直播。

這次的演訓出動各式軍武裝備，包括RF-16偵照機、F-16及IDF經國號戰鬥機、AH-1W眼鏡蛇直升機、AH-64E阿帕契直升機、濟陽艦、光六飛彈快艇、雷霆2000多管火箭、M109A2自走砲、M110A2自走砲、CM-11勇虎式戰車、CM22型迫砲車、搭載40榴彈機槍的CM33雲豹裝甲車等。

但最大的亮點，則是由軍備局研製、搭載30公厘MK44鏈砲的CM-34雲豹八輪甲車，將首次操演並實施「海上一公里機槍靶」、「近岸武器目標區」科目實彈射擊，優異的性能勢必成為現場焦點。

另一亮點，則是巾幗不讓鬚眉、由43砲指部9名女兵組成的女砲班，將執行M110自走砲射擊任務。

根據軍聞社報導，砲長張佳螢表示，在訓練過程中為達戰備標準，必須依靠自我體能訓練，以單槓、跳繩等方式增加肌耐力，來克服抬彈等高體力消耗的動作。而她始終秉持著「男生做得到女生也一定可以」的信念鼓勵砲班女性成員，並在訓練中與大家一起淋雨、一起曬太陽來凝聚向心克服障礙。

30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，並裝設在國造的雲豹八輪甲車上，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力、有效射程為2公里，目前國軍已向美商採購逾40萬發的30公厘穿甲彈。

目前國軍雲豹甲車車型，分為已服役（CM-32、CM-33）、量產中（CM-34）及研發中的81公厘迫砲雲豹迫砲車、搭載105公厘戰車砲的雲豹戰砲車。

CM-32為搭載40公厘榴彈機槍指揮車，規格與CM-33相同，為通信設備加強型；CM-33為搭載40公厘榴彈機槍裝步戰鬥車基本型，主武器為TS-96遙控槍塔的裝甲；CM-34，為搭載向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，預計112年完成量產284輛。（編輯：楊凱翔）1080530