台灣女兒蘇姿丰領軍 超微脫胎換骨

（中央社記者張建中新竹30日電）美股28日重挫，道瓊指數大跌237點，處理器大廠超微股價卻大漲9.8%，表現一枝獨秀。超微在來自台灣的執行長蘇姿丰帶領下，產品與股價重獲市場肯定，4年多來股價飆漲9.6倍。

蘇姿丰與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳都是台南出生，蘇姿丰3歲時就跟著父親蘇春槐移居美國，今年首度獲邀出席台北國際電腦展CEO Keynote演講，造成轟動。

蘇姿丰站在舞台上，一口氣發表多項7奈米新處理器，包括資料中心與桌上型電腦用處理器，及電競繪圖處理器(GPU)，桌上型電腦處理器Ryzen 9 3900x還是超微首款12核心產品。

除了採用的製程技術領先對手英特爾(Intel)，超微(AMD)處理器效能表現也優於英特爾同等級產品，並兼具價格競爭力；其中，Ryzen 9 3900x定價499美元，還不到對手同等級產品價格的一半。

超微在新處理器發表後的第一個交易日，股價攀高至29.03美元，漲2.59美元，漲幅高達9.8%，反觀英特爾股價卻跌1美元，跌幅約2.24%，顯示市場對超微新處理器具高度期待，看好可望分食英特爾市場。

回顧超微今年來股價表現，超微自18.46美元，攀高至28日的29.03美元，漲幅高達57%，表現優於費城半導體指數漲12.56%，比起英特爾股價下跌7.16%，表現格外搶眼。

蘇姿丰自2014年10月出掌超微，成為超微首位女執行長，超微不僅營運擺脫虧損窘境，股價也自不到3美元的歷史低檔區，一路攀高至逼近30美元，4年多來股價飆漲9.6倍，成功帶領超微脫胎換骨。

加入超微之前，蘇姿丰曾任飛思卡爾（Freescale）技術長，讓亞馬遜（Amazon）與Sony的電子書都採用飛思卡爾的處理器，展現科技長才。

超微這次能夠挑戰處理器霸主英特爾，除了蘇姿丰的帶領，台積電7奈米先進製程技術支援也功不可沒，超微未來表現料將持續受到關注，台灣人才與企業在全球科技領域也將持續扮演舉足輕重的角色。（編輯：楊玫寧）1080530