總統：觸及台灣利益底線須講清楚 避免中國誤判

總統蔡英文（前左4）31日在台南市後壁區參加中華文化總會「匠人魂」影片發布記者會，和當地婦女話家常。中央社記者張榮祥攝 108年5月31日

（中央社記者張榮祥/台南、繆宗翰/台北31日電）總統蔡英文今天表示，凡是觸及台灣人民利益及底線都須站出來講清楚，不能讓國際社會成員誤判、誤解，也不會讓中國誤判、誤解台灣人意志，這很重要。

媒體報導，民主進步黨籍台北市議員周威佑昨天質詢台北市長柯文哲，中國國家主席習近平提一國兩制台灣方案，蔡總統要講什麼才不是挑釁？柯文哲說，什麼都不要講就好了。

蔡總統上午在台南市後壁區參加中華文化總會匠人魂影片發表後接受媒體訪問表示，或許市長選擇不理，但總統代表國家、全台灣人民意志，還是要出來講清楚。

蔡總統說，能接受、不能接受的事，觸及台灣人民共同利益及底線，都須站出來講清楚。

大陸委員會副主任委員陳明祺中午接受中央社記者訪問時表示，不評論個別人士的發言，但捍衛中華民國主權，守護台灣民主是政府職權所在。

他也提到，陸委會長期民調顯示，大多數台灣民意都反對中共對台推行「一國兩制」。（編輯：李明宗）1080531