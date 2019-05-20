蔡總統談兩岸 堅定講清楚台灣立場不是挑釁

總統蔡英文20日表示，面對中國把一國兩制台灣方案端上檯面，她堅定清楚地說明台灣的立場「不是挑釁」。中央社記者鄭傑文攝 108年5月20日

（中央社記者顧荃、葉素萍台北20日電）總統蔡英文今天表示，面對中國把一國兩制台灣方案端上檯面，堅定地講清楚台灣的立場「不是挑釁」。若國家領導人不能表達國民意志，「這還算是什麼一個主權獨立的國家？」

蔡總統執政屆滿3週年，上午在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會。

媒體詢問，蔡總統曾說在兩岸上不挑釁、也不走回對抗的老路，但年初有一連串強硬的發言，接下來是否會調整兩岸政策。

蔡總統回應，基本上還是會盡力維持兩岸和平穩定的現狀，但是從今年1月以來，因為中國方面把「一國兩制台灣方案」端上檯面，讓台灣沒有模糊的空間，必須很堅定地講清楚台灣的立場，「不是挑釁」。

蔡總統說，「如果一個國家的領導人，連清楚地表達國民的意志都不能做的話，這還算是什麼一個主權獨立的國家？」（編輯：郭萍英）1080520

（中央社製表）

總統蔡英文執政屆滿3週年，20日在總統府舉行記者會。蔡總統表示，她過去3年做許多事重新定義台灣，有10個關鍵字：「加薪減稅、擴大投資、產業升級、非核家園、綠色能源、年金改革、長照托育、社會住宅、國防自主、捍衛主權」，拼湊起來就是台灣現在跟過去最大的差別，也是國家未來的圖像。中央社記者鄭傑文攝 108年5月20日

總統蔡英文（後中）執政屆滿3週年，20日在總統府主持「3年有成 台灣進步關鍵字」記者會，現場大批媒體聚焦。中央社記者鄭傑文攝 108年5月20日