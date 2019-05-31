漢光35號演習落幕 4個首度是亮點[影]

（中央社記者游凱翔台北31日電）國軍漢光35號演習今天落幕，盤點特殊之處共有「4大首度」，分別是首度在兵推納入假訊息演練、F-16V等新興兵力投入操演、愛國者飛彈駐防大佳河濱公園，及徵用蚵棚架設阻絕設施。

國軍漢光35號演習為國軍年度重大演訓，分為「電腦輔助指揮所演習（電腦兵推）」及「實兵演習」。兵推在4月22日至26日間實施；實兵演習則在27日起舉行，並在今天中午落幕。

有關今年漢光演習的特別之處，電腦兵推部分，首度納入假訊息演練，軍方人士透露，當指揮所下達指令後，紅軍（共軍）模擬利用假訊息傳遞造成台灣內部民心浮動，此時由藍軍（軍事新聞通訊社、青年日報等政戰部門）擬定文宣，並搭配影像、照片、懶人包等方式發布，「重點在於要以速度取勝」。

在實兵演習部分，則有新興兵力投入演練，包括經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機，28日在國道彰化戰備道成功起降；搭載30公厘MK44機砲的國造雲豹八輪甲車，昨天投入屏東滿豐訓場實彈射擊；去年11月高雄成軍的「銘傳（PFG-1112）」與「逢甲（PFG-1115）」派里級雙艦，則參與29日東部海域實彈演練。

課目部分，28日在國道中山高速公路204至207公里進行的「彰化戰備道戰機起降訓練」，因為F-16V戰機首度在民眾前亮相，上一次「戰備道」演練是在民國103年的民雄戰備道，彰化戰備道上一次演練則在96年、距離現在已12年前，成為此次漢光最大亮點。

雖然是清晨6時15分的操演，但前一日早有民眾、軍事迷在鄰近的制高點卡位，甚至揮舞巨型國旗，當戰機全數完成起降後更有民眾歡呼、鼓掌，不吝於給國軍掌聲。

除了此次的彰化戰備道外，空軍近年共進行4次戰備道操演，分別是93年「國1仁德-岡山」、96年「國1彰化-員林」、100年「國1台南-麻豆」、103年「國1嘉義-民雄」。

陸、海、空三軍29日也進行聯合濱海決勝作戰操演，軍方提前在22日邀請媒體登左營軍艦，採訪相關類型的課目。此次演練共出動超過22艘水面艦，及多架次的空軍三型主力戰機等兵力，是繼103年漢光30號演習、時任總統馬英九親自出海校閱後，近年來規模最大的海上公開操演。

另外，第四作戰區昨天清晨在屏東滿豐訓場進行三軍演訓，動員3000名官兵、超過20波次、1萬4000發各式彈藥實彈射擊。而最大的亮點，莫過於由軍備局研製、搭載美製30公厘機砲的CM-34雲豹，首次採全員全裝、實兵實彈進行射擊，且精準命中目標，為國車國造之光。

此外，現行空軍性能最佳的愛國者三型防空飛彈也首度部署於大佳河濱公園，連同雷達、控制站在內，組成完整接戰編制。

最為特別，卻未引起外界討論的一項課目，則是第四作戰區29日在西部沿海實施的「航道阻絕設置操演」，軍方徵用出海口周邊漁民的船隻及蚵棚，進行蚵棚拖曳、架設及繫固作業，以阻滯敵人的登陸，這也是漢光演習不曾公開實施過的課目。

軍方人士曾受訪表示，台灣的雲嘉南地區充滿蚵棚，若在戰時能徵用蚵棚便能使敵人難以登陸，甚至難以靠岸進行搶灘。（編輯：鄭雪文）1080531