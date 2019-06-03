政見會賴清德先申論後結論 蔡賴達成四不共識

（中央社記者葉素萍台北3日電）民進黨總統初選政見會8日登場，蔡賴陣營代表今天抽籤決定，前行政院長賴清德先申論、後結論；蔡賴陣營並達成四不共識，包括，發表政見時不用手板或道具、不動員支持者到場。

民主進步黨將於8日舉行「2020民主進步黨總統初選電視政見發表會」，民進黨今天發布新聞稿指出，中央黨部下午由秘書長羅文嘉主持，邀請總統初選候選人雙方代表於黨中央召開政見發表會工作會議。

這次會議告知雙方代表政見會時間為8日下午2時，舉辦地點在華視攝影棚，轉播單位為華視，3位提問人為自由時報總編輯鄒景雯、台灣公民陣線發起人賴中強、今周刊社長梁永煌。

民進黨指出，今天的工作會議由前行政院長賴清德的代表李退之與總統蔡英文的代表阮昭雄以抽籤方式決定政見會發言順序，先申論者後結論。第一階段申論：依序為賴清德、蔡英文；第二階段提問：共三輪提問，每一輪由一位提問人提問，提問時間為2分鐘，回應時間每人4分鐘；第三階段結論：依序為蔡英文、賴清德。

雙方陣營代表並達成以下共識：第一，錄影過程中，候選人不得穿著印有個人姓名等選舉資訊的衣物、飾品。第二，電視政見會播出前後、中間空檔的廣告，要求轉播單位嚴禁穿插候選人個人競選廣告。第三，發表政見時都不使用手板或道具做輔助說明。第四，因政見發表會場地空間限制，建議雙方陣營不要動員支持者到場。

羅文嘉向雙方代表提醒，依照「第一、二、三類公職候選人提名民意調查辦法」規定，這次總統初選，於7日零時起禁止相關競選廣告及宣傳活動，請雙方陣營務必遵守規定。

羅文嘉也向雙方陣營代表表示，關於總統初選民調辦法的執行，請大家相信執行單位一定會秉持公平原則以及民調的公正性，至於坊間流傳各種作弊之說並不存在。

民進黨並與雙方代表達成共識，雙方在做民調支持宣傳時，有兩項禁止事項：一、請勿教導支持者接到民調電話時，謊報年齡及戶籍地等相關資訊；二、不可向支持者宣傳，在回答另一組初選候選人民調問題時，回答支持非民進黨的參選人。（編輯：郭萍英）1080603