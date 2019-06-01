爭取連任 蔡總統：給我多一點時間台灣脫胎換骨

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）總統蔡英文今天在南投表示，上次總統大選獲支持，讓她能為台灣做事。政府3年來已經做了很多事，未來要一起做更多的事情，請再給她多一點時間，台灣一定脫胎換骨。

蔡總統下午陸續到南投縣竹山鎮李勇廟、鹿谷鄉開山廟、水里鄉義民廟參拜，並說明執政過去3年重要政績，如堅定守護台灣主權、國防自主、育兒津貼、幼兒園補助、老人長照、所得稅減稅、農民職災保險、台商回流投資等，吸引不少支持者到場。

總統由民主進步黨立法委員蔡培慧、民進黨南投縣黨部主委蘇昱誠、水里鄉長陳癸佑等人陪同抵達水里義民廟時逢大雨，但雨勢澆不熄民眾熱情，鄉親紛紛高喊總統好，蔡總統熱情回應，致詞特別宣傳水里鄉觀光特色，也希望回台投資的台商能到水里鄉創造就業機會。

根據中央選舉委員會資料，民國105年1月第14任總統副總統選舉，蔡總統在南投縣水里鄉得票率51.14%。蔡總統說，她欠鄉親一個道謝，上次在水里鄉得票率過半，非常感謝在地鄉親支持，也希望水里鄉親在公元2020年大選繼續支持她。

蔡總統將競選連任，但在民進黨內提名面臨前行政院長賴清德挑戰。蔡總統說，上次總統大選獲選民支持，讓她能為台灣做事，2020年大選，她再拜託一次，「給蔡英文8年，台灣會很不一樣，台灣一定脫胎換骨」。（編輯：吳佳穎）1080601