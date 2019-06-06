王柏融單場3安加勝利打點 第4度登上英雄訪問

（中央社記者謝靜雯台北6日電）日職火腿隊台灣好手王柏融今天跨聯盟交流賽與養樂多隊之戰，首局關鍵安打、貢獻1分打點。單場3安，交流賽安打、打點都開張，火腿隊3比1拿勝，王柏融第4度登上英雄訪問。

日本職棒跨聯盟交流賽4日開打，火腿隊首個系列賽與養樂多隊打3連戰，王柏融前兩場比賽總計7打數沒有敲出安打，今天先發打第5棒、守左外野，首局得點圈打擊機會，敲出中外野安打，送回球隊第1分。

王柏融3局再敲安，5局打擊機會敲出界外飛球被游擊手接殺出局，7局敲出右外野方向安打後，被換代跑下場，今天單場4打數敲出3支安打，貢獻1分打點，賽後打擊率升至3成01。

火腿隊今天首局靠著王柏融安打先馳得點，3局再靠著中田翔保送、王柏融安打推進、清宮幸太郎補上安打，送回第2分。養樂多隊前3局沒有拿下分數，4局靠著村上宗隆安打追回1分，火腿隊4局下半再靠著失誤、大田泰示適時安打，多添1分保險分。

王柏融是這場比賽的勝利打點，賽後也登上英雄訪問，王柏融表示，上場就是積極攻擊，沒有特別想要打什麼球，很開心適時安打幫助球隊拿下分數；王柏融今天3支安打落點分別為中、左、右外野，分佈平均，被問起近期打擊狀況，王柏融僅表示，能夠幫助球隊拿下比賽勝利是很開心事情。（編輯：吳協昌）1080606