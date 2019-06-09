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郭台銘陣營發聲明 駁斥雙重國籍不實指控

最新更新：2019/06/09 17:15
郭台銘競選辦公室9日針對網傳鴻海董事長郭台銘擁有雙重國籍發布聲明表示，郭台銘從未放棄中華民國國籍，也從未入籍美國、新加坡。（中央社檔案照片）
郭台銘競選辦公室9日針對網傳鴻海董事長郭台銘擁有雙重國籍發布聲明表示，郭台銘從未放棄中華民國國籍，也從未入籍美國、新加坡。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北9日電）郭台銘競選辦公室今天針對網傳鴻海董事長郭台銘擁有雙重國籍發布聲明表示，郭台銘從未放棄中華民國國籍，也從未入籍美國、新加坡，這都是不實指控，郭台銘只有一本中華民國護照。

郭台銘競選辦公室今天發布聲明表示，有關網路上有心人士透過臉書社團、Line群組傳遞不實訊息，宣稱郭台銘放棄中華民國國籍、或是有雙重國籍、入籍新加坡等，因此未來參選，中選會將取消資格的說法，都是不實指控，惡意影響選舉、破壞國民黨團結的作法。

郭辦指出，郭台銘嚴正聲明所有相關內容絕非事實，從未放棄過中華民國國籍、從未申請入籍美國、新加坡、也從未擁有新加坡國籍，也不是捷克公司負責人；郭台銘只有一本中華民國護照，全球總部就在土城，心一直在台灣。

郭辦表示，希望社會大眾切勿輕信、也請媒體勿傳播此不實的資訊，並將評估是否對此等言論採取相關法律行動，以正視聽。（編輯：林興盟）1080609

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