阿羅哈客運車禍 司機疑疲勞駕駛20萬交保

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）阿羅哈客運車禍造成3死，其中55歲的江男才剛辦完自己母親的喪事。至於駕駛郭姓男子今天出院後，立即接受檢警訊問，檢察官訊後諭令新台幣20萬元交保。

阿羅哈客運一輛從台北開往高雄的客運車，昨天晚上行經中山高速公路南下206公里處，客運車突然失控翻車，彰化縣消防局獲報出動多輛救護車前往救援，將車上10多名駕駛以及乘客，送往衛福部立彰化醫院、彰化秀傳醫院、彰化基督教醫院等多間醫院急救，不過彰基醫院有2名傷患傷重不治，秀傳醫院也有1名傷患不治。

其中在彰基醫院不治等的江男，以開推土機維生，江男家屬今天上午前往彰化市立殯儀館認屍時指出，江男的母親上個月過世，昨天才剛辦完母親的告別式，要到高雄工作，才會搭上這班客運車。

至於肇事的郭姓司機原本在彰化醫院接受治療，醫師擔心郭姓司機頭部受創有後遺症，希望郭姓司機能留院觀察，不過郭姓司機表示想出院，醫師經評估後同意；而郭姓司機一出院就前往國道公路警察局第三警察大隊員林分隊接受檢警訊問，不過郭姓司機面對媒體詢問意外發生原因，不發一語，檢察官則諭令郭姓司機20萬元交保。

而承辦此案的檢察官也查扣了客運車上的監視器影像以及行車紀錄器，也前往車禍現場會勘，了解意外發生的經過，同時也向客運公司索取了郭姓司機的出勤紀錄，據參與此案的人士指出，從監視器影像等跡證判斷，司機疲勞駕駛的可能性很大，但郭姓司機卻否認自己有疲勞駕駛的情形，至於死亡的3人是因為沒有綁安全帶，翻車時傷勢嚴重。

國道三隊交通組長張弘杰今天指出，肇事的客運車原本行駛在外側車道，後來客運車失控衝出邊坡，還撞上涵洞，撞擊力道猛烈，車體因此變型，車內的乘客也因此受傷。（編輯：吳佳穎）1080611