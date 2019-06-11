阿羅哈客運事故 初步檢視駕駛工時休息符合規定

阿羅哈客運巴士10日深夜發生車禍造成3死11傷，肇事的客運巴士已被拖回國道公路警察局第3大隊員林分隊。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年6月11日

（中央社記者汪淑芬台北11日電）一輛阿羅哈客運昨天晚上在國道1號彰化路段衝落邊坡，造成3死11傷。公路總局今天說，根據動態監視系統顯示，初步看來，駕駛工時及休息時間都符合規定。

公路總局「車輛動態資訊理中心」去年11月啟用，要求營業大客車加裝GPS，並介接到「車輛動態資訊理中心」，公路總局可隨掌握營業大客車是否有超速、駕駛超時等違規資訊。

因有乘客告訴警方指阿羅哈事故車輛駕駛精神不濟，公路總局說，事故原因由警方調查，根據「車輛動態資訊理中心」取得阿羅哈事故車輛的資料，事故車輛駕駛昨天至事故發生時，駕駛時間共9小時，並未超時。

公路總局掌握的資訊顯示，阿羅哈事故車輛駕駛前1天6月9日駕駛時間為4小時16分，2天間隔休息時間約有12小時，且昨天從高雄到台北後，休息1個多小時，符合連續駕駛4至6小時，應休息45分鐘的規定。

不過，外界質疑，昨天阿羅哈客運在台北高雄的中途就發生事故，當時累計駕駛昨天開車時間就已9小時，推斷到高雄一定會超過10小時駕駛工時上限。

公路總局運輸組組長劉育麟說，端午連假後車輛仍多，加上昨晚下雨天候狀況不好，可能讓車程有些延誤，但是這和事故發生沒有必然關係，事發當時，駕駛工時都符合法規。

公路總局長劉育麟說，阿羅哈曾表達希望在台北往返高雄路線，採雙駕駛制度，降低駕駛疲勞，也有其他業者有相同想法，但都還未正式提出。

另外，高雄市勞工在這起車禍事故發生後，對阿羅哈客運啟動勞檢調查，包括檢視肇事的郭姓司機班表、出車紀錄，了解意外發生前究竟排了多少班，連同其他司機也一併調查，檢仍在進行中。（編輯：陳清芳）1080611