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阿羅哈客運車禍 郭姓司機被帶出醫院作筆錄

最新更新：2019/06/11 11:30

（中央社記者吳哲豪彰化11日電）阿羅哈客運巴士昨天深夜發生車禍造成3死11傷，肇事的郭姓司機說是為了要閃避掉落物，才會發生意外，但承辦檢察官已要求把郭姓司機帶到國道公路警察局作筆錄，以釐清案情。

阿羅哈客運公司1輛從台北開往高雄的客運車，昨晚行經中山高速公路南下206公里彰化戰備道路段，發生翻車意外，整輛客運車翻倒在高速公路邊坡，車上有乘客被拋出，車體變形。

彰化縣消防局獲報，派出多輛救護車，將車上的駕駛及乘客共16人送往彰化秀傳醫院、員林基督教醫院、彰化基督教醫院、衛福部立彰化醫院等醫院急救。

有乘客向國道警方反映，駕駛客運車的郭姓司機開車時狀況很多，常會壓到路面上的貓眼，也經常偏離道路中線，也有乘客表示，原本要搭的班次延誤，才會搭上這班車，她從新竹上車，但上車後覺得司機開車很不穩，經常在踩煞車。

郭姓司機昨晚接受國道警方訊問時，指稱是為了閃避掉落物，才會發生車禍。承辦此案的台灣彰化地方檢察署檢察官高如應，今天上午則是請郭姓司機到國道公路警察局第三警察大隊員林分隊作筆錄，以釐清案情。

至於全車16名駕駛和乘客，有2人因傷勢較輕，昨晚已自行返家，彰基醫院有1名江姓男子到院前已無生命跡象，急救後仍宣告不治，另1名吳姓男子凌晨因腹部出血嚴重，經開刀後仍無法救回；彰化秀傳醫院昨晚也有1名沈姓男子到院前已無生命跡象，急救後仍宣告不治，其餘10多名傷患則已有人陸續出院。（編輯：翁翠萍）1080611

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