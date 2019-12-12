阿羅哈客運3死13傷車禍 司機熬夜疲勞駕駛被訴

阿羅哈客運2019年6月在國道發生翻車意外，造成3死13傷，檢方12日公布起訴書，駕駛郭明德開車時多次閉眼疲勞駕駛，依過失致死罪起訴。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳哲豪彰化12日電）阿羅哈客運大客車今年6月在中山高南下205公里發生翻車意外，造成3死13傷，檢方查出，司機郭明德在事故發生前一天熬夜處理私事，開車時多次閉眼疲勞駕駛，依過失致死罪起訴。

根據彰化地方檢察署今天公布的起訴書，今年6月10日，一輛阿羅哈客運的大客車行經國道中山高速公路南下205公里處，突然翻車，大客車翻覆摔落到國道下方的平面道路，多名乘客被摔出車外，造成3死13傷。

彰化地檢署檢察官勘驗現場以及大客車車內的監視器畫面，詢問駕駛大客車的郭明德以及車上乘客，查出郭男當天中午先從高雄載客開車出發北上，約在晚上6時抵達台北，郭男休息1小時後，再從台北開車載客要前往高雄。

檢方查出，多名乘客證稱，在意外發生前，大客車有從中線車道偏移到外線車道的狀況，大客車監視器影像也顯示，在意外發生前，郭男曾多次閉眼，郭男也向檢察官承認，意外發生前一天晚上約11時下班後，為了處理私事，直到凌晨4時才回家休息，導致精神不濟疲勞駕駛。

檢方也調查郭男排班情形，發現依照汽車運輸業管理規則的規定，經1次休滿45分鐘，後續可以再開車4小時，車禍發生時，並沒有超過每日駕車時間合計10小時上限的規定，而勞動部公告汽車客運業放寬勞工連續工作日數為不得超過9日，而郭男連續上班7日，也沒有違反規定，但須向主管機關報備，未報備部分，已由主管機關裁罰。

檢方指出，阿羅哈客運公司在民事上需負連帶賠償責任，但刑事上不需負責，至於郭男涉犯過失致死罪，但郭男和阿羅哈客運公司與死者沈男、吳男的家屬和解，但尚未與江男家屬和解，郭男也向在場處理警員坦承自己就是肇事者，符合自首條件，建請法官減輕其刑。（編輯：謝雅竹）1081212