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阿羅哈客運國道車禍致歉 高市勞檢司機

最新更新：2019/06/11 12:41

（中央社記者程啟峰高雄11日電）阿羅哈客運昨晚在國道1號彰化路段翻覆，造成3死傷亡。高市勞工局今天上午到高雄市阿羅哈總公司勞檢；阿羅哈董事長陳瑞鈴出面向死傷者道歉並負起責任，同時賠償金額優於同業。

陳瑞鈴上午出面道歉。隨後阿羅哈公司官網上午發布聲明指出，「慚愧！慚愧！戰戰兢兢的用心管理行車安全，仍然於6月10日晚間10點發生車輛於彰化戰備道路段衝邊坡翻覆，造成2死14傷，我們會負責所有傷亡者的賠償金額，賠償金額優於同業，我們向所有傷亡者深深的致歉！我們的管理團隊會檢討改進，沈重的心情與悲傷，對不起！對不起！」。

高雄市政府勞工局上午派員前往建國路總公司，了解肇事司機連同其他司機的出勤、休息時間及休假等出勤狀況，調查結果尚未出爐。

勞工局勞動條件科表示，車禍事故發生後啟動勞檢調查，包括檢視肇事的郭姓司機班表、出車紀錄，了解意外發生前究竟排了多少班，連同其他司機也一併調查，目前勞檢仍在進行中。阿羅哈客運2017年9月11日也在國道1號北上岡山段失控自撞護欄，造成全車6死11傷。（編輯：孫承武）1080611

阿羅哈客運巴士10日深夜發生車禍造成3死11傷，肇事的客運巴士已被拖回國道公路警察局第3大隊員林分隊。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年6月11日
阿羅哈客運巴士10日深夜發生車禍造成3死11傷，肇事的客運巴士已被拖回國道公路警察局第3大隊員林分隊。中央社記者吳哲豪彰化攝 108年6月11日
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