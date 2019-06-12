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曾遭中共俘虜17年 前黑貓中隊飛官張立義病逝

最新更新：2019/06/12 17:28
曾駕駛U-2高空偵察機遭中共擊落並俘虜17年的前空軍黑貓中隊飛行員張立義12日病逝，享耆壽90歲。（中央社檔案照片）
曾駕駛U-2高空偵察機遭中共擊落並俘虜17年的前空軍黑貓中隊飛行員張立義12日病逝，享耆壽90歲。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北12日電）曾駕駛U-2高空偵察機遭中共擊落並俘虜17年的前空軍黑貓中隊飛行員張立義今天上午病逝，享耆壽90歲。空軍司令部表示，正在協助張立義家屬處理後續事宜，未來也將協助申請旌忠狀和褒揚令。

張立義為空軍官校30期，後來加入中美合作的黑貓中隊，駕駛U-2高空偵察機。張立義在1965年1月10日夜間進行第5趟任務時，於中國大陸的內蒙古上空遭飛彈擊落。

張立義日後回憶起當時的情況表示，當時天上一道紅光，周遭頓時一片漆黑。他本能從7萬呎高空跳傘，往下墜落到內蒙古的沙漠，從當晚9時凍了一夜，到第2天早上7時才被解救。

張立義之後被共軍俘虜，在北京軟禁5年，之後下放農村勞改，被釋放時已是1982年，而他的妻子也已改嫁。他與妻子重逢時，雙方幾經掙扎，妻子再嫁的丈夫決定離開，成全張立義讓他與妻子團聚。

但張立義被中共釋放後，因為當時政府政策問題，而不讓張立義返台，於是經過美國中情局的出面，將張立義從香港接到美國定居，直到1990年，政府才讓張立義返台。

1958年台灣處於內戰戒備狀態，中共在當時的蘇聯協助下開始研發原子彈，美國為刺探敵情，與台灣展開軍事合作。1961年黑貓中隊在台灣成立，與美國合作、駕駛號稱全世界最難駕馭的U2偵察機，在中國大陸進行高空偵察照相任務。

U-2高空偵察機被認為是全世界最難駕馭的飛機之一，飛得太快，可能超速、解體；飛得太慢，又可能失速。在7萬英尺（約2萬1336公尺）高空飛行時，超速與失速間僅有不到10浬的些微差距，這10浬因此被稱為「棺材角」（coffin corner）。（編輯：李信寬）1080612

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