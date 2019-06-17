防治登革熱韓國瑜喊沒錢 陳菊：怎麼會沒錢

曾任高雄市長的總統府祕書長陳菊（右）17日被媒體問及高雄市長韓國瑜（左）說登革熱防疫現在都沒有錢，陳菊表示：「怎麼會。」（中央社檔案照片）

（中央社記者范正祥台北17日電）曾任高雄市長的總統府秘書長陳菊今天率大法官4位被提名人拜會立法院各黨團，她被媒體問及高雄市長韓國瑜現身立院，爭取協助登革熱補助，並高喊沒錢，陳菊表示：「怎麼會。」

總統府秘書長陳菊今天率大法官被提名人楊惠欽、蔡宗珍、謝銘洋、呂太郎拜會立法院各黨團，陳菊被媒體問及高雄市登革熱防治問題時有感，「登革熱是高雄的宿命」，她指出，因為氣候因素，每年夏天到年底，登革熱對高雄的威脅都非常嚴重。

對於韓國瑜今天現身立法院，拜會國民黨團及高雄市立委，期盼朝野重視高雄登革熱疫情，協助爭取補助，並說現在都沒有錢，陳菊說：「怎麼會。」

陳菊說，每個市長每年大概有新台幣3到5億元的第二預備金，中央對地方登革熱疫情也會全力支持。她強調，防疫工作除了應該有的預算外，市長可以自由支配第二預備金。

陳菊分享經驗表示，她一開始也不知道會發生多少登革熱案例，但最先是動用第二預備金，然後跟中央申請補助，「中央跟地方合作，我想這都不是困難的事，中央也會全力支持。」

陳菊也分享過去擔任市長時，防治登革熱的做法。她指出，高雄市過去幾年為了防治登革熱，可以說是全體總動員，跨局處合作，防治非常成功。在相關做法上，包括曾拜訪新加坡並學習經驗，高雄市也增加了100多名登革熱防治員。

陳菊說，擔任市長時，她兩個LINE群組是她24小時保持注意的，一個是關於登革熱疫情的防治，另外一個是石化氣爆之後成立的群組，可見對登革熱問題的重視。

她強調，登革熱防治必須全體總動員，最重要是地方。環保局、衛生局、民政局也要跨局處合作，才有可能在防治工作上與地方基層一起將登革熱的案例減少。（編輯：趙蔚蘭）1080617