強化經濟關係 酈英傑：台灣可信賴美國承諾

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）AIT處長酈英傑今天表示，台灣在民主社會大家庭的行列中，永遠會有一個家，台灣可信賴美國對美台共同未來的承諾。他也提出美台經濟議題上的3大立即優先事項，包括TIFA會談。

美國在台協會（AIT）與外貿協會今天共同舉辦「深化印太地區經濟與商業合作論壇」。酈英傑（Brent Christensen）在論壇發表政策演說，說明對於拓展美國、台灣，以及大印太地區經濟與商業關係的願景。

他致詞時說，在民主社會大家庭的行列中，台灣永遠會有一個家，同時，台灣也可信賴美國對美台共同未來堅定不移的承諾。台灣的例子清楚證明，中華文化與民主制度是可以相容的。

他指出，對美國與許多夥伴來說，供應鏈或許正在轉移，但對核心民主價值的保護則必須保持不變。

同時，酈英傑提出，有關美台經濟議題上的3大立即優先事項，包括推動「貿易暨投資架構協定」（TIFA）之下進行的談判、拓展在東南亞的新創合作，以及促進台灣與理念相近夥伴之間的人才流通。

他說，美國期待透過TIFA會談，繼續推進美台經濟關係。台灣的商業與投資環境年復一年不斷精進，然而，台灣至今尚未解決長久以來美國對美牛與美豬市場准入的疑慮，這對整體貿易關係產生了巨大的影響。

他指出，若台灣能依據科學行事，解決這些存在已久的問題，將能為雙方的經濟關係開創新的雙邊貿易、投資機會。

其次，他指出，將透過最近推出的「新創歐普斯計畫」（StartOpps），拓展美台在東南亞的新創合作。美國希望整合美國、台灣和東南亞的創新新創生態系統，協助各地的創業家發展，尤其是女性創業家。

第三，他說，台美正在密切合作，希望透過「人才循環大聯盟計畫」，推動台灣與理念相近夥伴之間的人才流通。

酈英傑強調，台灣是印太社群中不可或缺的一份子；台灣並不孤單，而是堅守共享相同價值的大家庭的一員，並與自由且開放的印太區域緊緊相繫。

出席活動致詞的還有澳洲辦事處代表高戈銳（Gary Cowan）、日本台灣交流協會副代表西海茂洋等人；特別的是，印尼經濟統籌部次長瓦育烏托莫（Wahyu Utomo）也透過影片致詞表示，期盼與台灣增進交流。帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）、索羅門群島駐台大使王哲夫（Joseph Waleanisia）也出席活動。

高戈銳說，澳洲提倡經濟整合，並希望透過區域經貿協議達成亞太自由貿易區域的目標。澳洲與台灣強勁的經濟夥伴關係證明了向外發展的益處，包括更多工作機會、經濟成長等；澳洲期待與在座各位，共同增進經濟關係並支持和平、繁榮的太平洋地區。（編輯：黃國倫）1080618