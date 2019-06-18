不符法定程序 中選會駁回呂秀蓮和平中立公投

中選會18日駁回前副總統呂秀蓮（前中）所提的「台灣和平中立公投」，中選會官員表示主要是因不符合法定程序。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北18日電）中選會今天駁回前副總統呂秀蓮所提的「台灣和平中立公投」，中選會官員表示，主要是因不符合法定程序，法定補正截止日是在6月7日，但中選會直到6月10日才收到相關資料。

中選會今天召開委員會議審議6項全國性公民投票提案，其中呂秀蓮所提「台灣和平中立公投」、前司法改革國是會議委員張靜所提「陪審團公投」及地球公民基金會副執行長蔡中岳所提「反核廢公投」等三項公投提案，經委員會審議，決議予以駁回。

中選會官員表示，有關呂秀蓮所提的「台灣和平中立公投」被駁回，主要是因為不符合法定程序。日前舉行完聽證後，委員會決議要求呂秀蓮限期補正，截止日是在6月7日，但中選會直到6月10日才收到相關資料。

根據公投法規定，若提案內容不能瞭解其提案真意，應先舉行聽證會，釐清相關爭點並協助提案人進行必要之補正。主管機關應敘明理由，通知提案人之領銜人於三十日內補正，並以一次為限，逾期未補正或經補正仍不符規定者予以駁回。三十日內補正之期間，自聽證會結束日起算。

中選會表示，台灣動物保護聯盟執行長黃泰山所提的「流浪犬貓絕育公投」，則經委員會議審議認定合於規定，將函請戶政機關查對提案人。

另外，中選會指出，前行政院長張善政所提的「數位國家公投」，以及清華大學原子科學院院長李敏所提的「核電延役公投」等二項公投提案，先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人之領銜人限期補正。

針對公投法修法，中選會副主委陳朝建在會後受訪時表示，公投法若修正的內容公布施行後，公投成案的公告是在修正施行後，適用新法規定，也就是到2021年辦理。而公投的連署廣義而言分為提案、第二階段連署、成案公告，若是連署階段，沒有所謂適用新法、舊法的問題，因為這次沒有變更，仍適用原本規定。（編輯：黃國倫）1080618