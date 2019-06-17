明年大選不綁公投 中選會：所有案件110年處理

立法院會17日三讀修正通過公民投票法部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自民國110年起每2年舉辦一次，錯開選舉年。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北17日電）立法院今天通過公投法修正案，中選會主委李進勇說，等總統正式公布施行後，所有公投案都要等到110年8月才會一併辦理。2020總統大選，確定不會綁公投。

公投法修正案施行後，目前已提出的公投提案，包含已進入二階段連署的「重啟核四」公投案，及才剛完成聽證程序、由前副總統呂秀蓮提的「台灣和平中立」公投提案、前行政院長張善政所提的「數位國家」公投提案等8個目前中選會受理的公投提案，都必須要等到110年才能進行公投。

立法院會今天三讀修正通過公民投票法部分條文，明定公投日為8月第4個星期六，自民國110年起每2年舉辦一次，錯開選舉年；公投為直接民權之行使，受憲法所保障，公投日為應放假日。

前副總統呂秀蓮（右3）17日在立法院出席「反惡法救公投」記者會，發言時表達反對民進黨團將力拚的「公民投票法」修正草案，並提出公投就是要綁定大選主張。中央社記者施宗暉攝 108年6月17日

李進勇晚間告訴中央社記者，立法院已經三讀修正通過，等總統公布施行後，中選會就會按照新法施行，下一次公投就要到110年舉行。

他說，中選會尊重立法院修法的結果，在選務的部分，中選會也一定會精進，相關的配套措施都會因應新法而修訂，不管是選舉還是公投，中選會都會做周延的準備，希望讓選民的意志能夠完整呈現，讓選舉與公投都能順利進行。

由於立法院今天也通過附帶決議，建請中選會完成資安測試後，若無資安疑慮，應儘速實施公投案的電子連署。李進勇強調，一定根據立法院附帶決議，相關作業都已經做好準備，就等資安的部分。他說，資安這很重要，等資安檢測合格後，會在最快時間內將電子連署上線。

另外，李進勇也指出，中選會去年針對九合一選舉共招募30萬名的選務人員，未來新制上路後，選務人數需求可能就不需要這麼多。（編輯：黃國倫/林淑媛）1080617